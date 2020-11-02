Британский принц Уильям переболел коронавирусом

В самый разгар коронавирусной пандемии этой весной принц Уильям, как и его отец Чарльз переболел COVID-19. Фото: REUTERS

В самый разгар коронавирусной пандемии этой весной принц Уильям, как и его отец Чарльз переболел COVID-19.

Как только принц Уэльский получил положительный результат теста на коронавирус, все члены монаршей семьи прошли обследование. И результат принца Уильяма тоже оказался положительным. Но, чтобы не тревожить общественность, о заболевании члена королевской семьи не рассказывали общественности.

В Букингемском дворце решили уйти на карантин и режим самоизоляции. В течение первых дней апреля члены королевской семьи решали все вопросы только по телефону и через Интернет.

- Существуют более важные дела, поэтому мы никого не хотели беспокоить, - сообщил принц Уильям.

В целом, болезнь принца Кембриджского протекла более-менее спокойно. У него лишь возникли небольшие проблемы с обонянием. Но это не помешало ему выполнять свои обязанности.

На карантине принц Уильям провел в режиме онлайн 14 официальных мероприятий и всегда оставался на связи для решения дел.

Что же касается супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон, то до сих пор не ясно, переболела она или по-прежнему находится в категории риска.

Весной диагноз COVID-19 был подтвержден у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Тогда же королева Елизавета обратилась к согражданам с заявлением, в котором попросила серьезно относиться к ситуации и соблюдать все ограничительные меры, связанные с пандемией.

Напомним, что Великобритания, как и большинство европейских стран, объявила о второй волне коронавирусной инфекции.