Путин раскритиковал «Роскосмос» за нереализованные проекты

Президент Владимир Путин Фото: REUTERS

Владимир Путин обычно не выносит критику на публику, но на совещании по финансированию и развитию космической отрасли он открыто призвал к ответу «Роскосмос» за нереализованные проекты.

- «Роскосмосу» было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС, - перечислял президент. - Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чём причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование. Сразу подчеркну: сделать эту работу нужно в самое ближайшее время.

Путин напомнил, что несмотря на финансовые трудности и пандемию коронавируса стоящие перед Россией задачи никуда не делись.

КАКИЕ ЗАДАЧИ ПУТИН ПОСТАВИЛ ПЕРЕД «РОСКОСМОСОМ»

- Совершенствование собственной космической инфраструктуры.

- Наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов.

- Продолжение пилотируемых программ.

- Создание перспективной линейки ракетных комплексов.

- Увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг.

- Решение этих стратегических задач имеет огромное значение для нашей страны, - заявил президент. - Для развития экономики, для повышения безопасности государства, для сохранения лидерства России на глобальном космическом рынке, где конкуренция, как вы знаете, динамично растёт.

Кроме этого необходимо решить вопрос с финансированием Федеральной космической программы на 2016–2025 годы.

- Потребности мы должны соотносить с реальными возможностями федерального бюджета, - подчеркнул глава государства. - Мы с вами это хорошо знаем, много раз всё это проходили. Потому при определении объёмов финансирования космических программ крайне важно грамотно расставить приоритеты.

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