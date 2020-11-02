«Транспортная неделя-2020»: расширяем горизонты

Главное деловое событие отрасли пройдет 16-20 ноября в Гостином дворе

«Транспортная неделя», главное деловое событие отрасли, проводимое Министерством транспорта России на протяжении 14 лет, состоится в Москве с 16 по 20 ноября 2020 года. Ключевая тема этого года – «Роль транспорта в восстановлении экономики. Межотраслевая синергия».

«Транспортная неделя» – это комплекс мероприятий, куда входят:

XIV Международный форум «Транспорт России»;

XIV Международная выставка «Транспорт России»;

Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ;

VII Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения»;

Road Traffic Russia. Организация дорожного движения в Российской Федерации;

Форум «Транспортное образование и наука 2020».

Ключевые форматы мероприятия Форум и Выставка «Транспорт России», которые в этом году пройдут 18-20 ноября в Гостином дворе, впервые будут также доступны онлайн на сайте transweek2020.ru по предварительной регистрации.

Тема первого дня Форума – #Стратегия. Деловые форматы будут посвящены общероссийской повестке. В том числе состоится пленарная дискуссия «Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность» с участием членов Правительства Российской Федерации, руководства Министерства транспорта Российской Федерации и крупнейших российских отраслевых компаний.

Во второй день работы Форума, тема которого – #Сотрудничество, будут проведены дискуссии, охватывающие международную повестку. В том числе в этот день состоится пленарная дискуссия «Цифровые транспортные коридоры», Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ и Совет руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов ЕАЭС. Заключительный день, #Развитие, будет приурочен ко дню работника транспорта. Во время итоговой пленарной дискуссии состоится церемония награждения победителей VII Национальной премии «Формула Движения».

Впервые на Выставке будет представлен шоурум национальных проектов в сфере транспорта, который познакомит посетителей с ходом их реализации. В рамках выставочной экспозиции будут собраны наиболее высокотехнологичные решения и сервисы транспортной отрасли, представлены натурные образцы подвижного состава.

Подробнее: https://transweek2020.ru/ru/