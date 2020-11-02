80-летняя актриса призналась, что в своем завещании не будет упоминать родных, а составит его на постороннего человека Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно в одном телешоу актриса Светлана Светличная рассказала, что ее старший сын Алексей и внучка Мария мечтают сжить ее со света. И все из-за ее квартиры, которой родственники мечтают завладеть. Нелепое предположение. Но Светличная убедительно рассказывает, как после визита внучки она обнаружила у себя дома шарики ртути. Мол, ее пытались… отравить. Сын ей давно не звонит, из-за этого у нее старая как мозоль обида. «Эта история давно продолжается. Сколько раз я приходила к нему на день рождения и уходила от него в слезах: ждала, когда Алеша произнесет тост в мою честь и в честь отца. Но не дождалась», - рассказала нам актриса.

Светличная считает, что сына сгубил алкоголь. А внучка ей просто завидует…

- Алексей, перенесший четыре инсульта, жив только благодаря мне, – говорит актриса. - Я его в хорошие госпитали переводила. Но он не тот человек, которому хочется делать и дальше добро.

При этом и внучка Светличной - Мария, и невестка Ольга не производят впечатление злодеек. Как раз наоборот, милые и рассудительные женщины. Но Светлана Афанасьевна настаивает на своем.

- Мои родственники действительно хотели меня уничтожить, - призналась нам актриса. – Несколько месяцев назад в присутствии моей внучки меня ударили по голове каменным столбом (во время записи какой-то программы на Светличную случайно упал осветительный прибор – Ред.). После такой травмы только сейчас начала говорить.

И теперь после всего «пережитого» решила переписать завещание. «Может, оставлю все какому-то человеку, которому нужно помочь. А родным я ничего не завещаю. Они недостойны такого подарка».

Из-за того, что отношения с семьей сына очень напряженные, рядом со Светличной сейчас не родная кровь, а… черный кот Фил. «Этот котенок меня сразу полюбил, ходит за мной хвостиком. Я назвала его Филом. Он любознательный – лучше многих людей», - рассказала нам актриса, когда мы поздравляли ее с 80-летием.

И еще у нее в гостях часто бывает симпатичный 37-летний актер Иван Николаев. Если вспомнить, что у Светланы Афанасьевны всегда был интерес к «молодым парням», то появилось предположение, что не только Фил ее новый фаворит.

37-летний Иван Николаев рассказал о завещании Светланы Светличной Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я не фаворит Светланы Светличной. Я ее младший коллега и друг, - рассмеялся нашим предположениям Иван Николаев. - Мы знакомы давно, вместе снимались лет десять назад. С тех пор дружим. Приезжаю к ней в гости, иногда с друзьями. Она не беспомощный человек, хоть и живет одна. Но ей нужно внимание.

- Иван, признайтесь, это вы подарили ей кота?

- Да, еще в феврале принес ей взрослого котенка. Она очень хотела, чтобы живое существо было рядом. Просила черно-белого котенка. Но именно такого найти не удалось, хотя я объездил множество приютов. И только в одном мне приглянулся годовалый котенок шоколадного цвета. Светлана Афанасьевна его сразу полюбила. Теперь Фил скрашивает будни. Но она его балует, ужасно раскормила. Покупает самые лучшие и дорогие корма. На эту тему мы с ней часто спорим. Милый котенок превратился в огромную скотину, наглую и избалованную.

- Появление посторонних людей рядом с одинокими, пожилыми артистами, уж простите, выглядит подозрительно. Недавно Светлана Афанасьевна обмолвилась, что собирается составить завещание не на родственников, а на чужого человека…

- Догадываюсь, о чем вы думаете. Но подобные подозрения у меня вызывают смех. Я не имею отношения к завещанию Светличной. Мне от нее ничего не надо. Я москвич, у меня прекрасная квартира в центре.

Я дружу с Галиной Логиновой и с ее дочерью актрисой Миллой Йовович. И что? Делаю это ради того, чтобы получить их дом в Голливуде?

К сожалению, у Светланы Афанасьевны действительно сложные отношения с сыном и внучкой. Она не получает от них того внимания, которое бы хотела получать. Но как только она начинает о семейных проблемах рассказывать, я стараюсь этот разговор прекратить. Давний конфликт «отцов и детей». Он продолжается больше 40 лет. Так сложились отношения в этой семье. Повлиять на них я не могу. Участвовать в их конфликте тем более не буду. Я могу лишь дать свое внимание, заботу и общение. И все…

Напомним, спустя три года после смерти своего мужа Владимира Ивашова (его не стало в 1995 году) Светличная снова вышла замуж. Ее избранником стал молодой художник Сергей Смирнов-Сокольский, годившийся ей в сыновья (он моложе Светличной на 19 лет). Спустя три недели после свадьбы актриса поняла, что этот брак был ошибкой. Развод состоялся через 27 дней. Потом у Светличной появился новый кавалер - стилист Руслан Татьянин, с которым актриса появлялась на светских мероприятиях. Он был моложе на 32 года. Вроде бы именно этот мезальянс внес раскол в отношения с сыном Алексеем, который считал, что мать окружает себя мошенниками и альфонсами. Вскоре Татьянин испарился, а рядом со Светличной замаячил Прохор Шаляпин (моложе на 43 года). Светличная и сама не раз говорила, что обожает внимание молодых мужчин.