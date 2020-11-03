Только вместе мы - страна

Москва - самый многонациональный город России. Особенно в День народного единства. Фото: Михаил ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

Формально День народного единства - праздник освобождения Руси от поляков под руководством Минина и Пожарского. Тогда, в 1612-м, Москву штурмовали представители всех социальных классов, конфессий и десятков народов. Но не всё так однозначно и в истории, и в современных трактовках торжества - праздник гораздо шире, многограннее. Особенно если учесть, что 4 ноября отмечается еще и День Казанской иконы Божией Матери.

Но у Дня России есть еще один аспект, и его не оспаривает никто: 4 ноября мы отмечаем праздник единства проживающих в нашей стране 193 народов. Народов очень разных, но веками обогащающих друг друга своими культурой, традициями, языками, национальной кухней… Без этого богатства мы были бы скучнее и беднее.

ТАК И СКАЗАЛ

«Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов - дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело».

Кузьма МИНИН, сентябрь 1611 года на народной сходке.

Игорь Баринов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Игорь БАРИНОВ: Вирус дружбе не помеха

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей поздравил все народы России с государственным праздником.

- 15 лет мы отмечали День народного единства с размахом: в Москву съезжались представители десятков народов нашей страны. На центральных площадках столицы звучала этническая музыка, камлали шаманы, отовсюду доносились соблазнительные запахи национальных кухонь… И главное: записные книжки заполнялись контактами новых друзей и становились похожи на некий географический справочник. Тут были все адреса - от камчатских ительменов до саамов Кольского полуострова.

Но COVID-19 радикально изменил программу: в этом году праздник будет проходить большей частью онлайн. Грустно? Как посмотреть…

Вся история России наглядно показывает: в самые лихие годы народы нашей страны вставали рядом, чтобы вместе дать отпор любой напасти - агрессорам, природным катаклизмам, эпидемиям. Они делали нас сильнее и сплоченнее. И многовековой опыт привел нас к тому, что мы научились дружить и в благополучные годы, давно избавившись от национальных и конфессиональных предрассудков. Поэтому 4 ноября мы выйдем не на улицы, а в интернет, и свяжемся со всеми друзьями на всех часовых поясах и климатических зонах. Потому что самоизоляция не помеха большой дружбе.

До встречи в следующем году в Москве!

И, конечно, здоровья.

ИСТОРИЯ

Что случилось 408 лет назад

Если официально, 4 ноября по новому стилю был захвачен московский Китай-город. Поляки укрылись в Кремле, но скоро их и оттуда вышибли ополченцы во главе с князем суздальским и гражданином нижегородским, услышавших призыв Патриарха Гермогена «Пора положить душу свою за Дом Пресвятой Богородицы!»

Но не это главное. В те дни народ понял, что «верхи не могут», и решил сам навести порядок в своей стране - разобраться с самозванцами, интервентами, Семибоярщиной и предателями. Повстанцы сделали первый шаг к прекращению длившейся 15 лет Смуте.

То ополчение было первым массовым единением людей без деления на национальности и конфессии. Сохранившиеся документы рассказывают о татарских отрядах (по легенде, именно татарский воевода убил Лжедмитрия II), чувашских, башкирских, мордовских, казаков со всех земель… И, конечно, русских дружин из десятков волостей Московии от Архангельска до Астрахани.

ХРОНОЛОГИЯ

С чего начинаются праздники

1649 год. Царь Алексей Михайлович Романов в честь рождения первенца Дмитрия велел отмечать день Казанской иконы Божией Матери не только летом, но и 22 октября (по юлианскому календарю, то есть 4 ноября по григорианскому).

2004 год. Межрелигиозный совет России предложил отмечать 4 ноября День народного единства. Идею поддержал Комитет по труду и социальной политике Государственной Думы. Это было в сентябре, а в декабре Дума приняла Закон о «О внесении в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России»».

2005 год. Праздник отметили в первый раз. Центром торжеств стала родина Кузьмы Минина - Нижний Новгород.

В Нижнем Новгороде на площади Народного единства 4 ноября 2005 года открыли копию московского памятника Минину и Пожарскому работы Зураба Церетели.

КСТАТИ

В этом году закончился сбор средств на реставрацию монумента Минину и Пожарскому. Необходимую сумму - около 46 млн рублей - собрали довольно быстро. Жертвователями стали сотни граждан из всех субъектов Федерации. Поступили деньги из стран бывшего СССР. Самые крупные пожертвования сделаны Российским военно-историческим обществом и банком «ПСБ». Оставшуюся часть средств выделило Министерство культуры.

Реставрацию планируется завершить в 2022 году.

Открытие памятника состоялось 20 февраля 1818 года. Тогда, два века назад, первый скульптурный монумент Москвы тоже создавался на народные деньги - в казне на него денег не нашлось.

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