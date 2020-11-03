30 вопросов о 193 народах России

1 200 000 человек из 46 стран приняли участие в диктанте за все пять лет его проведения.

Сказал бы нам кто-нибудь в школе, что через много лет мы будем добровольно и с удовольствием писать диктанты… Сейчас их довольно много: Географический, Исторический и даже Тотальный. Один из них - Большой этнографический диктант (БЭД), придуманный пять лет назад Федеральным агентством по делам национальностей и Министерством национальной политики Удмуртской Республики, начался именно сегодня и продлится до 8 ноября. Для того, чтобы его пройти, достаточно открыть сайт http://miretno.ru/.

В прошлые годы в каждой точке России для написания диктанта выбирали самые знаковые места. Анкеты заполняли на ледоколе, в крепости древнего города Дербент, в чуме, на российских станциях в Антарктиде и в российском сегменте МКС… В 2019-м под диктант задействовали 5800 площадок во всех регионах России и в 42 зарубежных странах. Младшему участнику было 6 лет, старшему - 95.

Сегодня ситуация другая - на планете пандемия. Поэтому решали, будет ли диктант проходить очно или онлайн, исключительно руководители на местах. У каждого субъекта Российской Федерации есть возможность организовать одну уникальную площадку, отражающую культурные особенности региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель ФАДН России Игорь БАРИНОВ.

«Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание - основа для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей».

Четыре причины пройти диктант

БЭД - международный просветительский проект, динамичнее всех из года в год наращивающий количество участников. Вы же хотите быть в тренде?

Почти каждый из нас живет в окружении представителей разных народов. И жизнь ваша станет насыщеннее, интереснее и проще, если вы о них что-то узнаете.

Все любят тесты. А БЭД - тест. Причем 20 из тридцати вопросов - общероссийские, а еще десять - уникальны для каждого субъекта Федерации.

Не важно, на сколько вопросов вы ответите. Главное в том, что в итоге вы узнаете много нового и интересного.

Наглядно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО!

В этом году у участников есть возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта и доступен в электронном виде.

ПРАВИЛА

Задания диктанта включают в себя:

Для участников из России:

• 20 вопросов - общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;

• 10 вопросов - региональная часть, уникальная для каждого субъекта России.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100.

• 70 баллов - общефедеральная часть диктанта;

• 30 баллов - региональная часть диктанта.

Для зарубежных участников:

• 30 вопросов - зарубежная часть диктанта, единая для всех участников.

Общая сумма баллов за диктант - 100.

Время прохождения диктанта - 45 минут.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Еще несколько мероприятий ФАДН России

Молодежный этнокультурный лагерь «Диалог культур»

Мероприятие проводится для создания молодежного межкультурного коммуникативного пространства, способствующего гармонизации межнациональных отношений, развитию национальных культур и этнокультурному просвещению граждан России. В 2020 году одна из главных задач - выявление талантливых молодых людей разных национальностей, занимающихся творчеством с использованием уникальных традиционных техник, инструментов, приемов и навыков.

Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»

«Ключевое слово» - это общероссийский конкурс проектов, направленный на содействие сохранению языкового многообразия России. Конкурс призван подчеркнуть многогранность нашей страны и поощрить особый вклад лауреатов в сохранение языкового наследия.

Международный форум «Народы России»

В рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики» ФАДН России с 30 ноября по 1 декабря 2020 года проводит в Москве I Международный форум «Народы России».

Проведение Форума будет способствовать изучению и выработке механизмов укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства российской нации, межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

Форум станет одним из ключевых ежегодных мероприятий в области национальной политики в России, а в рамках международной составляющей призван популяризировать опыт российского государства в обеспечении устойчивости межнациональной и межрелигиозной сфер.

В этом году в рамках Форума состоится Всероссийский семинар-совещание с представителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики. Также гостей ожидает программа, включающая пленарное заседание, экспертные встречи, тематические секции и круглые столы.

Разминка от «КП»: Ответьте на отобранные нами вопросы и переходите на сайт http://miretno.ru/

1 В каких регионах России из нижеперечисленных максимальное этническое многообразие?

А) Краснодарский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург

Б) Красноярский край, Ростовская область, Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ

В) Республика Дагестан, Республика Татарстан, Самарская область, Ямало-Ненецкий автономный округ

Г) Еврейская автономная область, Камчатский край, Республика Ингушетия, Республика Саха-Якутия

2 Народные молдавские песни часто начинаются со слов «фрунзэверде фрумоасэ» - «лист зеленый и красивый», «лист зелененький жасмина» и так далее. Они могут быть о чем угодно. Эту уникальную черту молдавского и румынского фольклора использовал поэт Яков Шведов в песне, которую с 1944 года стали петь по всему Советскому Союзу, и на фронтах, и в тылу. Она мгновенно стала народной. О какой песне идет речь?

А) «Катюша»

Б) «Синий платочек»

В) «Смуглянка»

Г) «Темная ночь»

3 Что общего между Дважды Героем Советского Союза Иваном Христофоровичем Баграмяном (1897 - 1982), Героем Советского Союза Амазаспом Хачатуровичем Бабаджаняном (1906 - 1977), Героем Советского Союза Иваном Степановичем Исаковым (1894 - 1967) и Сергеем Александровичем Худяковым (1901 - 1950)?

А) Полководцы Великой Отечественной войны

Б) Маршалы

В) Земляки

Г) Все вышеперечисленное

4 В Россию на постоянное и временное жительство ежегодно приезжает около полумиллиона человек из более ста государств. Ниже перечислены страны, из которых люди приезжают в Россию чаще. Из них на три страны приходится половина приезжающих. Какие это страны?

А) Украина, Узбекистан, Казахстан

Б) Таджикистан, Армения, Киргизия

В) Молдавия, Азербайджан, Белоруссия

5 Русская поговорка говорит: «у бедняка шуба на рыбьем меху» - то есть из чего-то невысокого качества или вообще - «ничто». Но несколько народов России эту поговорку бы не поняли, потому что местные мастерицы умели шить из рыбьей кожи все: от красивых свадебных халатов до обуви и рабочих рукавиц. Где живут эти народы?

А) Саяны

Б) Приамурье

В) Поволжье

Г) Чукотка

6 Во многих городах России популярен вид выпечки, которАЯ распространенА под схожими названиями от Китая, Индии, Ирана и Средней Азии до Мозамбика и Мадагаскара и по всей Европе. ЕЕ продают на улицах и подают в дорогих ресторанах. Как она называется?

А) Бешбармак

Б) Команмелна

В) Самса

Г) Юкола

7 С XIX века этот музыкальный инструмент приобретал в России всЕ большую популярность. В одних местах он стал символом завидного жениха, а в других входил в приданое невест. Он известен в самых разных вариациях и под разными названиями: арган, венка, ливенка, пшинэ, комуз, саратовская, тальянка. Что это за инструмент?

А) Гармоника

Б) Гитара

В) Гобой

Г) Гусли

8 В одной из республик России говорят более чем на 30 языках. Средневековые географы писали, что это «страна гор и гора языков». О какой республике идет речь?

А) Республика Алтай

Б) Республика Башкортостан

В) Республика Дагестан

Г) Кабардино-Балкарская Республика

9 Новый год в традиционных календарях народов России наступает в разное время и отмечается разными праздниками. И только один из перечисленных ниже проводится в период летнего солнцестояния, когда местная природа расцветает. Какой это праздник?

А) Буряты - праздник Сагаалган

Б) Лезгины - праздник Яран Сувар

В) Шорцы - праздник Чыл-Пажи

Г) Эвены - праздник Эвинек

10 Представьте ситуацию: на улице мужчина верхом на коне видит идущую навстречу женщину. Как согласно адыгскому этикету должны поступить мужчина и женщина?

А) Поздороваться друг с другом и продолжить свой путь

Б) Женщина - посторониться и остановиться, всадник - проехать мимо

В) Всадник должен спешиться, взять коня под уздцы, пройти мимо женщины и только потом снова сесть в седло

Г) Мужчина - остановиться и подождать, пока женщина уйдет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия в фокусе

Федеральное агентство по делам национальностей принимает заявки на участие в IV Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация» (подробности)