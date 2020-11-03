30 вопросов о 193 народах России

1 200 000 человек из 46 стран приняли участие в диктанте за все пять лет его проведения.
Сказал бы нам кто-нибудь в школе, что через много лет мы будем добровольно и с удовольствием писать диктанты… Сейчас их довольно много: Географический, Исторический и даже Тотальный. Один из них - Большой этнографический диктант (БЭД), придуманный пять лет назад Федеральным агентством по делам национальностей и Министерством национальной политики Удмуртской Республики, начался именно сегодня и продлится до 8 ноября. Для того, чтобы его пройти, достаточно открыть сайт http://miretno.ru/.
В прошлые годы в каждой точке России для написания диктанта выбирали самые знаковые места. Анкеты заполняли на ледоколе, в крепости древнего города Дербент, в чуме, на российских станциях в Антарктиде и в российском сегменте МКС… В 2019-м под диктант задействовали 5800 площадок во всех регионах России и в 42 зарубежных странах. Младшему участнику было 6 лет, старшему - 95.
Сегодня ситуация другая - на планете пандемия. Поэтому решали, будет ли диктант проходить очно или онлайн, исключительно руководители на местах. У каждого субъекта Российской Федерации есть возможность организовать одну уникальную площадку, отражающую культурные особенности региона.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Руководитель ФАДН России Игорь БАРИНОВ.
«Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание - основа для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей».
Четыре причины пройти диктант
БЭД - международный просветительский проект, динамичнее всех из года в год наращивающий количество участников. Вы же хотите быть в тренде?
Почти каждый из нас живет в окружении представителей разных народов. И жизнь ваша станет насыщеннее, интереснее и проще, если вы о них что-то узнаете.
Все любят тесты. А БЭД - тест. Причем 20 из тридцати вопросов - общероссийские, а еще десять - уникальны для каждого субъекта Федерации.
Не важно, на сколько вопросов вы ответите. Главное в том, что в итоге вы узнаете много нового и интересного.
Наглядно.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
ВАЖНО!
В этом году у участников есть возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта и доступен в электронном виде.
ПРАВИЛА
Задания диктанта включают в себя:
Для участников из России:
• 20 вопросов - общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;
• 10 вопросов - региональная часть, уникальная для каждого субъекта России.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100.
• 70 баллов - общефедеральная часть диктанта;
• 30 баллов - региональная часть диктанта.
Для зарубежных участников:
• 30 вопросов - зарубежная часть диктанта, единая для всех участников.
Общая сумма баллов за диктант - 100.
Время прохождения диктанта - 45 минут.
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Еще несколько мероприятий ФАДН России
Молодежный этнокультурный лагерь «Диалог культур»
Мероприятие проводится для создания молодежного межкультурного коммуникативного пространства, способствующего гармонизации межнациональных отношений, развитию национальных культур и этнокультурному просвещению граждан России. В 2020 году одна из главных задач - выявление талантливых молодых людей разных национальностей, занимающихся творчеством с использованием уникальных традиционных техник, инструментов, приемов и навыков.
Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»
«Ключевое слово» - это общероссийский конкурс проектов, направленный на содействие сохранению языкового многообразия России. Конкурс призван подчеркнуть многогранность нашей страны и поощрить особый вклад лауреатов в сохранение языкового наследия.
Международный форум «Народы России»
В рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики» ФАДН России с 30 ноября по 1 декабря 2020 года проводит в Москве I Международный форум «Народы России».
Проведение Форума будет способствовать изучению и выработке механизмов укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства российской нации, межнационального и межрелигиозного мира и согласия.
Форум станет одним из ключевых ежегодных мероприятий в области национальной политики в России, а в рамках международной составляющей призван популяризировать опыт российского государства в обеспечении устойчивости межнациональной и межрелигиозной сфер.
В этом году в рамках Форума состоится Всероссийский семинар-совещание с представителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики. Также гостей ожидает программа, включающая пленарное заседание, экспертные встречи, тематические секции и круглые столы.
Разминка от «КП»: Ответьте на отобранные нами вопросы и переходите на сайт http://miretno.ru/
1 В каких регионах России из нижеперечисленных максимальное этническое многообразие?
А) Краснодарский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург
Б) Красноярский край, Ростовская область, Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ
В) Республика Дагестан, Республика Татарстан, Самарская область, Ямало-Ненецкий автономный округ
Г) Еврейская автономная область, Камчатский край, Республика Ингушетия, Республика Саха-Якутия
2 Народные молдавские песни часто начинаются со слов «фрунзэверде фрумоасэ» - «лист зеленый и красивый», «лист зелененький жасмина» и так далее. Они могут быть о чем угодно. Эту уникальную черту молдавского и румынского фольклора использовал поэт Яков Шведов в песне, которую с 1944 года стали петь по всему Советскому Союзу, и на фронтах, и в тылу. Она мгновенно стала народной. О какой песне идет речь?
А) «Катюша»
Б) «Синий платочек»
В) «Смуглянка»
Г) «Темная ночь»
3 Что общего между Дважды Героем Советского Союза Иваном Христофоровичем Баграмяном (1897 - 1982), Героем Советского Союза Амазаспом Хачатуровичем Бабаджаняном (1906 - 1977), Героем Советского Союза Иваном Степановичем Исаковым (1894 - 1967) и Сергеем Александровичем Худяковым (1901 - 1950)?
А) Полководцы Великой Отечественной войны
Б) Маршалы
В) Земляки
Г) Все вышеперечисленное
4 В Россию на постоянное и временное жительство ежегодно приезжает около полумиллиона человек из более ста государств. Ниже перечислены страны, из которых люди приезжают в Россию чаще. Из них на три страны приходится половина приезжающих. Какие это страны?
А) Украина, Узбекистан, Казахстан
Б) Таджикистан, Армения, Киргизия
В) Молдавия, Азербайджан, Белоруссия
5 Русская поговорка говорит: «у бедняка шуба на рыбьем меху» - то есть из чего-то невысокого качества или вообще - «ничто». Но несколько народов России эту поговорку бы не поняли, потому что местные мастерицы умели шить из рыбьей кожи все: от красивых свадебных халатов до обуви и рабочих рукавиц. Где живут эти народы?
А) Саяны
Б) Приамурье
В) Поволжье
Г) Чукотка
6 Во многих городах России популярен вид выпечки, которАЯ распространенА под схожими названиями от Китая, Индии, Ирана и Средней Азии до Мозамбика и Мадагаскара и по всей Европе. ЕЕ продают на улицах и подают в дорогих ресторанах. Как она называется?
А) Бешбармак
Б) Команмелна
В) Самса
Г) Юкола
7 С XIX века этот музыкальный инструмент приобретал в России всЕ большую популярность. В одних местах он стал символом завидного жениха, а в других входил в приданое невест. Он известен в самых разных вариациях и под разными названиями: арган, венка, ливенка, пшинэ, комуз, саратовская, тальянка. Что это за инструмент?
А) Гармоника
Б) Гитара
В) Гобой
Г) Гусли
8 В одной из республик России говорят более чем на 30 языках. Средневековые географы писали, что это «страна гор и гора языков». О какой республике идет речь?
А) Республика Алтай
Б) Республика Башкортостан
В) Республика Дагестан
Г) Кабардино-Балкарская Республика
9 Новый год в традиционных календарях народов России наступает в разное время и отмечается разными праздниками. И только один из перечисленных ниже проводится в период летнего солнцестояния, когда местная природа расцветает. Какой это праздник?
А) Буряты - праздник Сагаалган
Б) Лезгины - праздник Яран Сувар
В) Шорцы - праздник Чыл-Пажи
Г) Эвены - праздник Эвинек
10 Представьте ситуацию: на улице мужчина верхом на коне видит идущую навстречу женщину. Как согласно адыгскому этикету должны поступить мужчина и женщина?
А) Поздороваться друг с другом и продолжить свой путь
Б) Женщина - посторониться и остановиться, всадник - проехать мимо
В) Всадник должен спешиться, взять коня под уздцы, пройти мимо женщины и только потом снова сесть в седло
Г) Мужчина - остановиться и подождать, пока женщина уйдет.
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