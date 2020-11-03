Россия в фокусе

Татьяна Маклакова, Братск. «Маленький ангел».
«Русская цивилизация» - один из самых популярных фотоконкурсов страны. У любого участника - будь он профессионал с навороченной аппаратурой или любитель, поймавший прекрасный кадр на камеру простенького телефона, - есть шанс на победу.
С особым интересом жюри рассматривает работы, присланные из-за рубежа: всегда ведь интересно, какой увидели твою Родину иностранцы.
Прием работ на IV Международный конкурс продолжается. А пока предлагаем вам несколько снимков из присланных в числе первых.
Анна Ведищева, Константиново (Рязанская область). «Пастораль».
Условия конкурса
С 5 октября 2020 года профессиональные фотографы и любители могут загружать свои авторские снимки на сайт www.rucivilization.ru.
Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый может представить до 5 фотографий, созданных за последние 5 лет в номинациях:
• «Уникальная природа»,
• «Лица и поколения»,
• «Традиции большой страны»,
• «Архитектура и скульптура»,
• «Духовные скрепы»,
• «Многонациональная Москва».
Катерина Серафимова, Санкт-Петербург. «Исаакиевский собор».
Прием работ завершится 15 ноября 2020 года. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН России вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.
Награждение победителей пройдет в Москве.
Анна Ведищева, Сочи. «Заброшенная красота».
Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы. Ранее интересные снимки «Русской цивилизации» были представлены в галерее, расположенной на территории храма Христа Спасителя, столичных парков и галерей.
Юрий Сорокин, Тула. «На берегу Мечи».
В 2019 году лучшие работы за всю историю проведения Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» были представлены на большой фотовыставке в ГУМе.
Кроме того, выставки «Русская цивилизация» при поддержке Россотрудничества прошли в странах ближнего и дальнего зарубежья.
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