Скандал в семье Леры Кудрявцевой: родственники телезвезды отняли мужа у жены

Известная телеведущая в кругу семьи. Ее двоюродный брат Сергей Смирнов в верхнем ряду второй слева. Фото: Личный архив Натальи Смирновой

Жена двоюродного брата известной ТВ-дивы Леры Кудрявцевой обвиняет ее родственников в том, что они силой удерживают ее мужа. Наталья Смирнова намерена бороться со звездной родней, чтобы вернуть домой своего тяжело больного супруга.

47-летний Сергей Смирнов — двоюродный брат Леры Кудрявцевой, их мамы родные сестры.

Больше года назад ему поставили диагноз - «аневризма головного мозга» и присвоили первую группу инвалидности. Наталье, его супруге, пришлось одной поднимать мужа на ноги. Немного помогла только старшая сестра Сергея - Татьяна, остальная родня, в том числе и знаменитая родственница Лера Кудрявцева, оказались безучастны к семейной трагедии.

Двоюродный брат Леры Кудрявцевой Сергей Смирнов год назад очень сильно заболел и перенес тяжелую операцию головного мозга. Фото: Личный архив Натальи Смирновой

- После операции Сережа перенес еще инсульт и две пневмонии! - рассказывает Наталья - Было очень тяжело. Наша семья осталась фактически без средств к существованию. Мне приходилось и работать, и за мужем ухаживать. А у нас еще и двое маленьких детей 2 года и 6 лет.

Потихоньку Сергей пошел на поправку и даже сам начал ходить. И тогда он попросился отправить его погостить к матери в Рязанскую область. 15 сентября его не без скандала увез сожитель его родной сестры Светланы Алексей.

- Сережу они увезли против моей воли, уверяли, что на неделю к маме погостить. Светлана даже полицию вызвала на наш домашний адрес, заявив, что я удерживаю собственного мужа силой. Но в итоге до мамы он так и не доехал. Где он сейчас я точно не знаю, думаю у сестры. Телефон у него забрали, поговорить с ним толком я не могу. И речь у него какая-то странная, как будто он под препаратами. Вместо этого от него приходят странные сообщения, очень неприятные. - Делится своими переживаниями супруга двоюродного брата Леры Кудрявцевой — Я думаю, это не он пишет. Дело в том, что у Сережи нарушение вестибулярного аппарата, СМС он всегда пишет с опечатками и ошибками, а тут совершенно грамотный текст. Еще более странно, что одна из коллег Сергея и вовсе получала сообщения эротического содержания.

Сергей с женой Натальей, которая теперь не может забрать больного мужа от родственников. Фото: Личный архив Натальи Смирновой

Конфликт у Натальи Смирновой с сестрами Сергея длится уже давно. Они обвиняют женщину в том, что это она довела их брата до такого плачевного состояния своим образом жизни, растратами совместного имущества и множественными супружескими изменами.

- Чего они про меня только не говорят. Но больше всего их волнует, куда делся 1 000 000 рублей страховых медицинских выплат. Они считают, я на себя все потратила. Хотя этих денег не хватило даже на то, чтобы расплатиться за лечение и реабилитацию. - Плачет Наталья. - Когда нужна была помощь и участие в самые сложные времена никого из них не было. А теперь одни обвинения.

Даже Александра Ивановна Кудрявцева - мать Леры Кудрявцевой (тетя Сергея) - не осталась в стороне от обвинений.

- Они меня обсуждают там в своих переписках. Мне переслали сообщение из их чата. Вот, что говорит Александра Ивановна: «Я не отказываю (в помощи племяннику — ред.). Но все деньги снимаются, если нужно, но ей (прим. Наталье) их давать никто не будет. Я ей в руки ничего не дам! Она сейчас будет сосать со всех! Ей даже мастер, который приходил с работы, что-то давал. А помощь мы Сергею, если надо будет, окажем».

Наталья Смирнова не знает, где сейчас находится ее супруг и считает, что родственники удерживают его силой. Фото: Личный архив Натальи Смирновой

Светлана, у которой оказался сейчас мой муж, имеет проблемы с психическим здоровьем. Она даже в клинике лежала. А дочь у нее связана с плохой компанией. От них можно ожидать чего угодно! Она всех родственников обработала и настроила против нас, а мне постоянно угрожает. Это просто настоящая травля уже. Мне страшно! Я хочу вернуть своего мужа домой, и я совсем не уверена в том, что эти люди смогут обеспечить за ним должный уход.

Сейчас Наталья Смирнова, не смотря на угрозы, пытается вести переговоры с родственниками. И если вернуть супруга в ближайшее время не удастся, то намерена обращаться в правоохранительные органы.