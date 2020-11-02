Дмитрий Шепелев прокомментировал футбол на «Матч ТВ» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В эти дни «Матч ТВ» отмечает свое пятилетие, и поздравить канал с этим маленьким юбилеем в студию пришел известный телеведущий Дмитрий Шепелев. Речь на спортивном канале, как вы понимаете, сразу пошла о футболе и оказалось, что Дмитрий любит эту игру, но гораздо лучше разбирается в теннисе, поскольку сам в него играет.

- Ребята, просто нет слов, я на «Матче», - голосом спортивного комментатора говорит Шепелев, наблюдая за голами 13-го тура чемпионата России по футболу. - Вообще в туре были не только голы, но и ряд ключевых моментов, которые надо обсудить!

И потом в компании с другими комментаторами они вспомнили моменты и пикантные подробности последних встреч. Поговорили о матче «Спартак» - «Ростов», на который ростовчане приехали в костюмах из «Джентльменов», повторив сцену из фильма Гая Ричи, а потом обыграли москвичей 1:0. И о Павле Мамаеве, который забил единственный и решающий гол красно-белым и был признан лучшим игроком встречи. Вспомнили о Дзюбе, которому дали отдохнуть вместе с Азмуном, но и без них «Зенит» благодаря Ерохину победил «Химки». И о том, какие страсти с тремя пенальти и двумя удалениями царили в игре «Тамбов» - «Динамо» (1:2), особенно когда Шунин уже в добавленное время отразил одиннадцатиметровый.

- Я понял, что многое пропускаю, не наблюдая за некоторыми матчами. Все, я тоже теперь фанат футбола! - подвел черту Дмитрий Шепелев и еще раз поздравил "Матч ТВ" со знаменательной датой.

И мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям!