Анекдоты: Мужчины потому и любят глазами, что слушать это невозможно!

Напрасно русским показали скотч! Теперь в России на нем держится все, что должно быть прибито, прикручено и подвешено…

* * *

Настоящая трагедия - это когда сначала выходишь замуж по любви, а потом обнаруживаешь, что у этого козла ни гроша за душой!

* * *

- Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1,2 секунды.

- Круто. А снимал кто?

- Да медведь нажал случайно.

* * *

Первая волна пандемии: врачи пытаются убедить людей, что ковид существует.

Вторая волна: люди пытаются убедить врачей, что существуют и другие болезни.

* * *

Петя понял, что папа не совсем космонавт, когда тот привез ему с Луны шахматы из хлебного мякиша.

* * *

Проблема с браком в том, что он был придуман во времена, когда люди жили до 30 лет.

* * *

- Насколько ты состоятельный?

- Я в десятке.

- Forbes?

- ВАЗ.

* * *

- Вы так молодо выглядите!

- Это просто у меня взгляд такой глупый.

* * *

- Доктор, мне кажется, меня все ненавидят! Ничего, что я ночью звоню?

* * *

Врач - пациенту:

- Поздравляю!

- С чем?

- Судя по анализам, вы ни в чем себе не отказывали.

* * *

Стакан оптимиста наполовину полон, стакан пессимиста наполовину пуст...

Бармен сегодня недоливает всем!

* * *

Есть три вещи, которые человек не сможет сделать никогда в своей жизни: посчитать волосы на голове, помыть глаза с мылом, дышать с высунутым языком...

Ну все, все, можешь!.. Засовывай язык назад!

* * *

- А вы воруете из бюджета?

- Да, а что?

- А если узнают?

- Вот вы узнали. И что?

* * *

За время карантина Киркоров прошел трудный путь от поп-звезды до продавца корма для кошек.

* * *

Психолог:

- А вы попробуйте разнообразить вашу сексуальную жизнь с мужем. Например, переоденьтесь в любимого им персонажа из онлайн-игр.

Пациентка:

- Ну и где я возьму костюм танка?!