Анекдоты: Мужчины потому и любят глазами, что слушать это невозможно!

Напрасно русским показали скотч! Теперь в России на нем держится все, что должно быть прибито, прикручено и подвешено…
* * *
Настоящая трагедия - это когда сначала выходишь замуж по любви, а потом обнаруживаешь, что у этого козла ни гроша за душой!
* * *
- Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1,2 секунды.
- Круто. А снимал кто?
- Да медведь нажал случайно.
* * *
Первая волна пандемии: врачи пытаются убедить людей, что ковид существует.
Вторая волна: люди пытаются убедить врачей, что существуют и другие болезни.
* * *
Петя понял, что папа не совсем космонавт, когда тот привез ему с Луны шахматы из хлебного мякиша.
* * *
Проблема с браком в том, что он был придуман во времена, когда люди жили до 30 лет.
* * *
- Насколько ты состоятельный?
- Я в десятке.
- Forbes?
- ВАЗ.
* * *
- Вы так молодо выглядите!
- Это просто у меня взгляд такой глупый.
* * *
- Доктор, мне кажется, меня все ненавидят! Ничего, что я ночью звоню?
* * *
Врач - пациенту:
- Поздравляю!
- С чем?
- Судя по анализам, вы ни в чем себе не отказывали.
* * *
Стакан оптимиста наполовину полон, стакан пессимиста наполовину пуст...
Бармен сегодня недоливает всем!
* * *
Есть три вещи, которые человек не сможет сделать никогда в своей жизни: посчитать волосы на голове, помыть глаза с мылом, дышать с высунутым языком...
Ну все, все, можешь!.. Засовывай язык назад!
* * *
- А вы воруете из бюджета?
- Да, а что?
- А если узнают?
- Вот вы узнали. И что?
* * *
За время карантина Киркоров прошел трудный путь от поп-звезды до продавца корма для кошек.
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Психолог:
- А вы попробуйте разнообразить вашу сексуальную жизнь с мужем. Например, переоденьтесь в любимого им персонажа из онлайн-игр.
Пациентка:
- Ну и где я возьму костюм танка?!