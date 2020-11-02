"Пап, забери меня!": бросивший жену с шестью детьми Рома Жуков угодил в новый скандал

Роман Жуков Фото: Аца КОШТЭ

Певец Рома Жуков год назад бросил жену Елену с шестью детьми. Не так давно исполнитель хита "Я люблю вас девочки, я люблю вас мальчики" женился на красавице-модели. При этом 53-летний артист все время находится на связи с отпрысками. На днях старший сын звезды 90-х пожаловался ему на жестокость нового любовника матери.

"Пап, забери меня, пожалуйста", - с такими словами, по уверениям Ромы Жукова, к нему обратился старший сын Никита. Наследник, как заверил певец, рассказал ему о новом любовнике мамы, которого зовут Владислав.

"Помнишь, я тебе говорил насчет маминого парня? Однажды она попросила нас с ним остаться. Сначала нормально сидели, смотрели телевизор, а потом он сказал переключить канал. Нам это не понравилось, и он кинул в меня стулом. Я резко побежал и увидел, что у меня локоть весь в крови… Потом он схватил ремень и начал бить сестренку", - передал слова сына Жуков в эфире программы "На самом деле".

Рома пришел в ярость и грозится лишить бывшую жену Елену родительских прав. Он даже написал заявление в полицию. "Я возмущен этой ситуацией. Хочу посмотреть в глаза бывшей супруге", - негодует артист, который весь последний год не вылезает из скандалов с бывшей женой.

Бывшая жена Ромы Жукова в эфире программы "На самом деле"

Сама женщина все обвинения со стороны Жукова отрицает. Многодетная мать сообщила, что Владислав всего лишь хороший приятель, домой она его никогда не приводила. И выступила с обвинениями в адрес звезды 90-х. "Это все выдумка Романа, чтобы причинить мне боль. Царапины - фотомонтаж. Он подкупил Никиту. Сын сказал: «Мам, я к папе поеду на время. Он мне сейчас купит ноутбук и телефон». Роман мстит мне за что-то. Он не помогает в воспитании детей, а только пишет в полицию и соцопеку жалобы", - гневается Елена.

Она призвала обнародовать записи, на которых Жуков "матом орет на детей". "Это его нужно лишить отцовства. Он негодяй!", - сказала, как отрезала, возмущенная женщина.

Разобраться в ситуации помог полиграф. Согласно результатам экспертизы, Жуков действительно настроил Никиту против матери. Певец подговаривал старшего сына. А ссадины мальчик получил во время игры.

Напомним, Рома Жуков с 2005 года был женат на Елене. У пары родились семеро детей. По желанию многодетной мамы все наследники появились в разных странах: Полина в Москве, Елизавета-Виктория в Лондоне, Никита в Лимасоле, Анжелика в Лос-Анджелесе, София-Виктория в Ницце, Виктория-Элизабет в Сиднее и Стивен Энтони в Мюнхене. 19 июня 2012 года пятилетняя Елизавета-Виктория попала под качели в Москве. Девочка получила несовместимую с жизнью травму и умерла в больнице. На момент гибели дочери и кремации тела родители вместе с Софией-Викторией находились в Австралии. Елена в тот момент рожала Викторию-Элизабет.