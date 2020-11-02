В судьбе мальчика, который жил с отцом в лесу под Балашихой, винят органы опеки

Найденный мальчик и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Спустя трое суток после того, как в лесу под городом Балашиха, что в Московской области, нашли семилетнего мальчика, который жил в самодельной хижине с отцом, все-таки возбудили уголовное дело. Но не против папы ребёнка, его ни в чем не обвиняют. Во всяком случае пока.

- Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами, - сообщила kp.ru Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Обвинение пока никому не предъявили. Но известно, что в списке подозреваемых сотрудники органов опеки. Они не только не уследили за неблагополучной семьёй, но и не заметили, что рождённый в России малыш живёт без элементарного набора документов. У ребёнка не было даже свидетельства о рождении.

Напомним, странного мальчика на детской площадке заметили жители Балашихи. Ребёнок сам рассказал дикую историю о том, как он живёт с папой в лесу. После заявления в полицию 30 октября мальчика госпитализировали. Оказалось, что у отца ребенка не было денег на аренду квартиры. А вернуться на родину 46-летний гражданин Узбекистана, не мог из-за пандемии и закрытых границ. Сейчас ребёнок находится в реабилитационном центре. Его отцу помогают оформить все необходимые документы.

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