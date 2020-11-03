Александр Моор, губернатор Тюменской области: Мы делаем ставку на человеческий потенциал и готовим цифровые кадры

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что разработки цифрового форума сейчас очень важны.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ТРАНСФОРМИРУЕТ

Об открытии форума и выставки «Инфотех-2020» лично объявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Цифровой формат отношений между государством и людьми - это хорошая база для достижения национальных целей, которые ставит перед страной президент России Владимир Путин. Особо востребованы технологии сейчас, в период коронавирусных ограничений, когда многие процессы приходится переформатировать с учетом складывающейся ситуации», - сообщил глава региона.

Губернатор отметил, что в Тюменской области высокий уровень цифровизации. Накопленный объем данных позволяет использовать разнообразные современные технологии, в том числе искусственный интеллект, для трансформации ключевых отраслей экономики.

«В работе мы делаем ставку на человеческий потенциал и готовим цифровые кадры. Наши программы ориентированы на школьников младших классов, учащихся средней и старшей школы, студентов, государственных служащих и старшее поколение», - уточнил глава региона.

«В ТРИ РАЗА УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»

Как изменится наша жизнь в ближайшие годы? Заглянуть в будущее позволила выставка информационных технологий. Например, «Ростелеком» презентовал умную остановку для общественного транспорта с Wi-Fi, модулем для зарядки гаджетов, видеокамерами, электронными табло и экраном. Павильон также оборудован кнопкой вызова экстренных служб. А «Сбер» представил робота-оператора, способного консультировать клиентов по скриптам любой сложности.

Всего на выставке IT-решения представили более 30 компаний. Это разработки для системы «Умный город», нейросети для госуправления и бизнеса, программные продукты для разных областей экономики, цифровые решения для здравоохранения.

Одним из ключевых событий форума стала дискуссия «Цифровая трансформация». Отметим, что до конца 2020 года все регионы России обязаны открыть центры управления регионом. Тюменская область планирует запустить местный центр управления уже 15 ноября.

«Все это делается для того, чтобы помочь гражданам менее чем за 10 дней решать насущные вопросы. То есть мы должны примерно в три раза увеличить скорость оказания услуг и выйти на новое качество жизни», - пояснил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

«Конечно, в цифровых форматах быстрее всего ориентируются современные дети, но учителя никак не должны от них отставать, а март показал, что тут есть над чем работать, - отметил заместитель губернатора региона, руководитель регионального департамента образования и науки Алексей Райдер. - В течение двух недель осенних каникул они как раз этим и займутся. Уметь в живой урок добавлять электронный компонент очень важно».

Мэр Тюмени Руслан Кухарук считает, что ключевой задачей каждого муниципалитета должно стать создание своего цифрового двойника - с инженерными коммуникациями, важными социальными объектами и транспортной системой. По мнению главы города, именно прорывные технологии позволят существенно улучшить условия для жизни населения.