«На самом деле они приходили убивать, а не грабить»: Новые детали дела о расправе над «мясным королем»

На этой фотографии из семейного архива Владимир Маругов с женой Татьяной и сыном. Фото: Инстаграм @tatiana_marugova

Подмосковным полицейским удалось выследить одного из участников нападения на дом предпринимателя Владимира Маругова. Напомним, 54-летний владелец компании «Мясная империя» был убит из арбалета в ночь на 2 ноября. На участок его загородного дома под Истрой проникли двое неизвестных. Вместе с Маруговым в этот момент находилась его гражданская жена, но ей в какой-то момент удалось вырваться. Женщина убежала к соседям и вызвала полицию.

По данным kp.ru, в понедельник около 17:30 сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержали одного из подозреваемых.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ИЗ КАЗАХСТАНА

- Им оказался уроженец одной из среднеазиатских республик, 1971 года рождения, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как удалось выяснить, мужчину зовут Александр Мавриди. Ему 49 лет. Грек по национальности, он родился в Казахстане, но уже много лет живет в Москве.

По словам источника в правоохранительных органах, после задержания Мавриди в деле появился новый подозреваемый. Точнее подозреваемая.

- Проверяются все версии убийства, в том числе и возможные конфликты из-за бизнеса, - говорит наш собеседник. - Определенные вопросы вызывает поведение сожительницы убитого бизнесмена. С ее слов, преступники связали их с Маруговым и начали его бить, требуя выдать тайник с деньгами. И якобы ей удалось освободить ноги от веревок и убежать. При этом понятно, что преступники точно знали, куда и зачем они идут. Кто-то их навел.

При этом известно, что каких-то серьезных ценностей грабители в доме не нашли. С места преступления сбежали, застрелив Маругова из арбалета.

Но задержание Мавриди (его сейчас везут в Следственный комитет), похоже, переворачивает историю.

«ЭТО ОТЕЦ МОЕГО СЫНА»

- По предварительным данным, задержанный близко знаком с бывшей супругой убитого предпринимателя, - говорит источник. - И тогда получается, что история про попытку ограбления - лишь прикрытие. На самом деле они могли прийти именно чтобы убить Маругова. Возможно, они и его любовнице дали сбежать, чтобы она пересказала историю про грабителей и пытки.

Словом, экс-жена «мясного короля» Татьяна Маругова теперь пополнила список подозреваемых.

- Насколько известно, и мотив у нее был, - сообщает источник.

- Пара уже давно находится в состоянии развода и раздела имущества, - рассказал человек из близкого окружения Маруговых. - Несколько лет назад Володя ушел от Тани, потому что полюбил другую. Для Татьяны, конечно, это было большим ударом. Но общение они сохраняли, потому что у них был совместный сын.

Татьяна Маругова с сыном. Фото: Инстаграм @tatiana_marugova

23-летний Александр Маругин трагически погиб летом 2019 года. Выпускник МГИМО и начинающий бизнесмен (занимался криптовалютами) попал в аварию на Фрунзенской набережной. Ехавший на спортивном мотоцикле Александр столкнулся с машиной такси. Его доставили в больницу, но спасти не смогли. По словам матери, Александр планировал в будущем стать священником.

Александр хотел стать священником. Фото: Инстаграм @tatiana_marugova

- После этой трагедии отношения у Маруговых окончательно разладились. Они никак не могли договориться, что кому достанется после развода.

В соцсетях эффектная брюнетка Татьяна Маругова называет себя поэтессой и членом Союза писателей России.

Татьяна Маругова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последнее фото в Instagram - старый снимок некогда счастливой семьи, сделанный, вероятно, около десятка лет назад. Владимир, Татьяна и их сын Саша, совсем еще ребенок.

«То, что произошло... чудовищно... - написала Татьяна. - прошу у всех молитв об упокоении новопреставленного Владимира. Это отец моего сына. Пожалуйста, не пишите мне никаких злых слов... буду блокировать. Прошу только молитв о упокоении моего мужа и сына...»

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