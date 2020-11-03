Семь бед - один букет: как я торговал цветами

Оказалось, что мужчины в 2020-м часто идут флористами. Фото: Андрей АБРАМОВ

После весеннего карантина из-за коронавируса бизнесу пришлось несладко. Кто-то не оправился вовсе, кто-то полностью перестроился. А как поживают цветочники? Пышных свадеб в пандемию не гуляют, дни рождения отмечают по скайпу. Чтобы узнать, не увяли ли в эпоху коронавируса романтические чувства, корреспондент «Комсомолки» устроился в салон букетов.

Найти работу в цветочном магазине несложно. Короткое собеседование - и выходишь на смену. Если раньше букеты не собирал, возьмут лишь подсобным рабочим. Мой отдел на Рублевском шоссе, у станции метро «Молодежная».

Смена 12 часов - с 9 утра. После можно остаться в ночь. Средняя ставка за выход - около 2000 рублей (флористам платят побольше). Работа подсобником - это прием товара и частые визиты в холодильник - квадратную комнату, где температура плюс 5 - 6 градусов. Бодрит! Все продавцы в кофтах, а я, дурачина, пришел в футболке.

Цветы привозят к полуночи. Их разбирают и оставляют «отпиться». В коробках товар без воды, с закрытыми бутонами. Пару часов в вазе - и можно продавать. Но сначала надо связать в ровненькие букеты по 50 - 100 штук.

Первое, чему нужно научиться, - это увязывать десятки роз в плотный букет. Фото: Андрей АБРАМОВ

Хорошо, если щедрый покупатель возьмет всю «вязанку». Коли забежал школьник купить для пассии три штуки, приходится заново перевязывать букет. На витрине он должен стоять идеально ровно. Этому мастерству меня учит 27-летний коллега Рудик из Ташкента.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ НА СТРОЙКЕ

Когда приехал в Москву, Рудик пошел на стройку. Не понравилось. Стал украшать рестораны к свадьбам. Там раскрылась творческая жилка и завлекла в цветочники.

- Начал подсобником, потом получил флориста сначала четвертой, потом третьей категории. Зарплата больше стала. Чтобы подняться, нужно сдать экзамен.

В зал ворвался уличный сквозняк: поигрывая ключами от Porshe, в магазин вошел короткостриженый мачо. Такой должен взять минимум сотню роз. Но уходит со «скромным» букетиком на 15 штучек.

- Внешний вид - не показатель, - объясняет Рудик. - Бывает, придет мужик в скучном костюме - ткнет в две вазы, где по сто штук стоят, и говорит: «Заверните!» У нас место хорошее, меньше 25 роз редко кто покупает.

РУССКИЕ БЕРУТ ЧАЩЕ

После выхода с карантина покупателей поубавилось. Ведь цветы берут на праздник, свадьбу. А сейчас их особо не делают. Но в нашей точке на пути к Рублевке сильных потерь не ощутили.

Главный праздник магазина, который, по мнению скупердяев, придумали флористы, 8 Марта. В дневную смену выходят 24 человека и еще 16 - ночью. Против стандартных четырех и двух сотрудников, соответственно. За смену в праздничный уик-энд подсобники зарабатывают 5 - 7 тысяч рублей, у флориста выходит 30 - 35 тысяч.

Флорист-перворазрядница Кристина рассуждает: русские очень любят цветы. Раньше брали по 3 - 5 штук, теперь не скупятся на букеты. А вот кавказцы не частые гости.

- Лучше подарить золото или деньги! Тратиться на цветы не практично, - резюмирует Кристина.

ПОДАРОК ОТ БЭТМЕНА

Смена пришлась на пятницу. Клиент в этот день идет хорошо под вечер. Раз в 15 минут обязательно заглядывают. Один за другим приходят онлайн-заказы, которые должен отвезти курьер. Последние два часа наш отдел бьется над супергеройским заданием.

- Покупатель просит приклеить на открытку логотип Бэтмена и доставить букет с таким знаком. Принтер делает рисунок шире, чем помещается на открытку, - объясняет начальница Анна, в десятый раз печатая значок летучей мыши.

Указания от онлайн-покупателей не редкость, и дополнительных денег за них не берут. Кто-то шлет любовные послания на сайте, которые флористы должны красивым почерком перенести на открытку. Другие оставляют более интимные письма.

- «Готов всю жизнь массировать твои ноги», - вспоминают продавцы одного из заказчиков, который сопровождал букеты таким письмом.

Тяжелые вазы с цветами приходится таскать весь день. Фото: Андрей АБРАМОВ

ФРЕГАТЫ КОЛУМБА

В холодильнике-витрине цветочных композиций - штук 40.

- Все продадутся! За неделю максимум три-четыре букета спишем. Если никто не купил за три дня, значит, с ним что-то не так, нужно переделывать. Убираешь увядшие, добавляешь новые, - объясняют коллеги. - В одной поставке приходит пять-шесть тысяч роз. Все они тоже продаются.

Бешеным спросом пользуются шляпные коробки - спасибо инстаграму, где ими хвастаются девчонки. И цена не главный фактор.

- Собери букет за 100 тысяч, и если он выглядит на 100 тысяч, его купят!

Флористы уверяют, что все эти букеты найдут своего покупателя. Фото: Андрей АБРАМОВ

Пример тут же нарисовался. Мужичок в твидовом пиджаке и очках с леопардовой оправой. Погладил залысины да взял две пышные корзины цветов, напоминающие фрегаты Колумба.

За день пришлось перетаскать, переставить и перевязать сотню букетов в холодильнике. Постоянно где-то наводишь красоту. Главное - иметь хотя бы нотку перфекционизма в душе. Но журналистику пока не брошу, а вот подшабашить на 8 Марта, может быть, вернусь.

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВИРУС И БИЗНЕС

«Молимся, чтобы не открыли границы»

Гендиректор сети «Цветочный ряд», член правления «Ассоциации цветочного ритейла» Иван УТЕНКОВ:

- Цветочные магазины понесли колоссальный ущерб из-за карантина. В день закрытия торговли только в нашей сети цветов оставалось на сумму свыше 60 млн рублей. Товар заказывается за две недели. Когда все запретили, ко мне уже летел самолет из Эквадора. Удар был ниже пояса! Сейчас спасают теплые отношения с иностранными партнерами (транспортное сообщение не закрыто, товар продолжает поступать из-за границы. - Ред.). Все крупные сети работают в кредит перед поставщиками. Российские производители не дали никому кредит.

Колоссальная потребность в сотрудниках. Молимся, чтобы не открыли границы. И не уехали те наши мигранты-работники, которые остались. Не знаю, как кто будет закрывать кадровые дыры в Москве.

Новичков мало, они плохо приживаются. Думают, что тут летают бабочки и пахнет ландышами. А флористика - кропотливая и физически сложная работа. Большинство сотрудников - женщины, но среди флористов, как и среди поваров, самые рукастые - мужики. Много прекрасных работников из Средней Азии.

А покупать цветы все же стали меньше. После карантина треть покупателей не вернулись в цветочные.

А ЧТО В МАЛЕНЬКИХ МАГАЗИНАХ

Кому авокадо из плюша?

Корреспондент «КП» поработал в большом салоне. Но в столице сотни крошечных точек, в которых цветы продают буквально через окошко. Чтобы узнать, как коронакризис отразился на таком бизнесе, мы пообщались с продавцами. Мнения полярные.

- Ничего не изменилось. Покупают столько же, - констатировала продавец в отделе напротив метро «Сокольники».

- Раньше в день до 40 покупателей бывало. Сейчас в два раза меньше. Это сказывается на зарплате. Мы получаем процент с продаж, - говорит флорист в киоске на Преображенской площади.

- С наступлением холодов всегда меньше цветы покупают. Букеты плохо берут, в основном покупают одинокие розочки да герберы. Игрушки вообще не продаются, - посетовала продавец в подземном переходе, показывая на плюшевое авокадо за 1500 рублей.