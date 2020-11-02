В Москве подвели итоги форума «Здоровое общество»

Форум «Здоровое общество» состоялся 27 октября 2020 года на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». В деловой программе мероприятия приняли участие представители Министерства здравоохранения РФ, Всемирной организации здравоохранения, федеральных и региональных органов власти, медицинских сообществ, союзов и объединений, а также ключевые эксперты отрасли. Мероприятие прошло под девизом «Отвечая глобальным вызовам». Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс. Интеллектуальным партнером Форума выступает Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент». Форум состоялся при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума «Здоровое общество», отметив в нем, что несмотря на нынешние, сложные обстоятельства, Форум собрал врачей, ученых, экспертов, представителей профильных ведомств. Ведь проблемы, которые на нем обсуждаются, имеют важное национальное значение, требуют солидарных усилий государства и институтов гражданского общества.

В мероприятии приняли онлайн-участие 6000 человек из более, чем 10 стран, среди которых США, Беларусь, Дания, Нидерланды, Швейцария, Китай, Финляндия, Франция, Австрия.

«Вызовы и задачи, с которыми столкнулась сегодня отрасль здравоохранения, потребовали беспрецедентных по масштабу и скорости изменений. Для сохранения здоровья граждан Российской Федерации отрасль практически полностью перестроила свою работу. Одной из ключевых задач для экспертного сообщества в рамках форума “Здоровое общество” является обмен опытом борьбы с коронавирусной инфекцией между субъектами Российской Федерации, презентация лучших международных практик здравоохранения, выработка необходимых решений для дальнейшего совершенствования системы здравоохранения в условиях пандемии», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

В пленарной сессии «Новая парадигма здравоохранения: отвечая глобальным вызовам» приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Хенри П. Клюге, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Государственной Думы по охране здоровья Александр Петров, а также генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«В современных условиях российское здравоохранение столкнулось с новыми вызовами, одним из них является распространение коронавирусной инфекции. Новые условия и вызовы определили новую роль отечественного здравоохранения. Кроме того, меняются приоритеты и внутри системы, открываются дополнительные возможности в связи с развитием науки, цифровых, клеточных и биологических технологий. В очередной раз российская медицина совершила научный прорыв и зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса», – отметила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

На мероприятии состоялся ряд дискуссий на актуальные темы здравоохранения, в том числе панельные сессии «Вакцина против COVID-19: по направлению к цели», «Уроки пандемии: время быстрых решений без права на ошибку», «Модернизация системы кадрового обеспечения как ответ на вызов времени», «Забота о старшем поколении как важный фокус социальной политики: вызов времени», «ВИЧ и COVID-19: усиленный контроль рисков», «Диабет второго типа: важный фокус государственной ответственности», «Наперекор COVID-19: новые форматы в борьбе с онкологическими заболеваниями», «Доступность лекарственных препаратов: защита интеллектуальной собственности как один из инструментов стратегии», «Определяя стратегию в демографическом развитии к 2030 году: выработка решений в эпоху потрясений».

«Сегодня мы оказываем медицинскую помощь в период большого количества пациентов, поступающих как в амбулаторную службу, так и в стационарные отделения. Мы имеем дело с заболеванием, которое не можем контролировать фармацевтическими препаратами, сегодня нет лекарства, которое бы радикально изменило расклад сил. В этот период крайне важны противоэпидемические меры, нужна помощь граждан, необходимо соблюдать все меры безопасности и предотвращения распространения заболевания. Только вместе, сплотившись, мы сможем победить коронавирусную инфекцию», – подчеркнул Михаил Мурашко, Министр здравоохранения Российской Федерации.

На полях форума «Здоровое общество» был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Экспертно-аналитическая платформа по здравоохранению Фонда Росконгресс – Фонд «Контент» подписал соглашения об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного и эффективного стратегического сотрудничества, направленного на реализацию проектов в области здравоохранения, медицины и науки с Всероссийским союзом общественных объединений пациентов, Ассоциацией управленцев сферы здравоохранения, Научно-исследовательским институтом организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы и с Общероссийской общественной организацией «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья».

«В этом году была существенно усилена экспертно-аналитическая работа на Форуме, по итогам каждой сессии деловой программы выработаны практические шаги и предложения, направленные на развитие отрасли здравоохранения. Мы подвели итоги экспертной работы за год по нашим ключевым направлениям деятельности, в том числе по онкологии, сахарному диабету, кадровому вопросу в здравоохранении и вопросам демографии. Форум “Здоровое общество” впервые прошел в смешанном формате, это позволило значительно расширить аудиторию мероприятия, а также географию присутствия участников», – отметила Анастасия Столкова, первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс.

В рамках деловой программы форума «Здоровое общество» состоялась выездная гостиная Евразийского женского форума «Креативные индустрии для здорового общества», тема встречи – «Креативные индустрии и медицина: есть ли поле для синергии?». Организаторами мероприятия выступили социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество». Дискуссию открыла заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Модератором встречи выступил генеральный продюсер RTVI, музыкант и поэт Сергей Шнуров.

Более подробная информация представлена на сайте Форума.