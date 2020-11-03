"Локомотив" играет против "Атлетико". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как "Локомотив" сыграл героический матч против "Баварии", теперь же на очереди в Лиге Чемпионов - мадридский "Атлетико". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Атлетико 3 ноября 2020.

Статистика личных встреч Локомотив - Атлетико имеет богатую историю. Команды много раз встречались в последнее время. Третий год подряд "Атлетико" приедут в Черкизово. И 4 последних матча неизменно за испанцами, но первая в истории игра этих команд в Кубке УЕФА осенью 2007 года завершилась вничью 3:3.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Атлетико 3 ноября 2020 говорят о том, что безоговорочным фаворитом будет "Атлетико". Но мы будем болеть за "Локо". Но пока что же скорее всего испанцы одержат победу над москвичами. Любой другой итог станет сенсацией. За него и будем переживать.

Стартовые составы на игру Локомотив - Атлетико 3 ноября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Локомотив - Атлетико начнется в 21:00 по московскому времени 27 октября.

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Атлетико можно будет посмотреть 3 ноября 2020, начиная с 21:00 по московскому времени на телеканале Матч ТВ. Стартовый свисток прозвучит на стадионе в Черкизово вечером во вторник, 3 ноября.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.