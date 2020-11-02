Французские СМИ: Евро-2020 могут отдать России целиком

Болельщики на матче футбольной сборной России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футбольный Евро-2020, перенесенный на 2021 год, может состояться в России. Французское издание Le Parisien утверждает, что УЕФА рассматривает вариант переноса чемпионата Европы, проведение которого запланировано в 12 городах континента, в одну страну. И этой страной может стать Россия. Но возможно, французы все перепутали, и речь идет о молодежном чемпионате Европы.

Тем не менее, издание утверждает, что Россия была готова провести Евро-2020 в запланированные сроки еще прошедшим летом. И ссылается на то, что по официальным данным в России был низкий уровень заражения коронавирусом. Кроме того, французское СМИ напоминает, что одним из городов, принимающих турнир, является столица Азербайджана Баку. А из-за военных действий в Карабахе это право у города может быть отобрано.

Россия – действительно неплохой вариант, если смотреть на проблему отстранено. В стране есть современные стадионы, построенные к ЧМ-2018, и свежий опыт успешного проведения большого футбольного турнира. Однако с организацией Евро-2020 связано множество проблем – визы, обеспечение безопасности, волонтеры, отели, транспорт, коммуникации, билеты, наконец… Всех их решить за полгода вряд ли представляется возможным.

Не исключено, что французское СМИ просто перепутало турниры. Россия действительно предложила провести часть Евро-2021. Только речь идет о молодежном чемпионате Европы, и всего в одной группе – группе D. Групповой турнир Евро для «молодежек» запланирован на март 2021 года, и наша команда туда уже пробилась.