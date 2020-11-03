Вопрос дня: А вы за Байдена или за Трампа? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Антон НЕМЦОВ, член политсовета партии «Гражданская инициатива», сын Бориса Немцова:

- Я провел в США 110 дней, не так давно оттуда вернулся. Многие люди недовольны митингами, но стеснялись об этом говорить. Стесняются говорить про то, что они за Трампа. И я, конечно, за Трампа! Он для России предпочтительнее: меньше, чем Байден, грозит санкциями против нашей страны.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР:

- Президентом снова станет Трамп. Почему? Потому что кровь проливается на улицах крупнейших городов. Горит вся Америка. Разве люди захотят оставаться при Байдене, который засыпает на ходу? Но и то, что победит Трамп, это никакой не подарок нам. Он ничего хорошего нам не сделал за четыре года. И не сделает. Не стоит гадать, кто из них для нас лучше. Россия должна надеяться только на себя.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Я за американский народ. Трамп эксцентричный, но экономика до коронавируса там росла и рабочие места. И я за Трампа, потому что он думает о простом народе.

Мария БУТИНА, член Общественной палаты:

- Прогнозы и рейтинги в США не действуют. И прошлая избирательная кампания это показала - лидировала Клинтон, а победил Трамп. И в этот раз я не стану загадывать. Тем более что ни один из кандидатов для России не идеален.

Александр ПРОХАНОВ, писатель:

- За Дональда! По своему внутреннему складу, симпатиям он ближе к Путину, нежели Байден. Трамп - тоже крутой парень, знает цену силе. И это должно импонировать нам. Победа Трампа была бы более желательна для России.

Юрий ЛОЗА, музыкант:

- И тот и другой будут работать на свою страну, для которой мы - «империя зла». Никакой разницы для нас нет - санкции как были, так и останутся. Нет нужды внимательно следить за их выборами: своих проблем хватает.

Дмитрий, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Я за Байдена. Трамп обещает дружить с Россией, а сам ввел против нас санкций больше, чем любой другой президент США. А Байдену не до нас. Здоровье, знаете ли, не то.