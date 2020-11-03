Три социальных проекта СУЭК победили во Всероссийском конкурсе лучших практик крупнейших работодателей «Создавая будущее»

Социальный проект СУЭК «Лыжи мечты» удостоился Гран-при конкурса в номинации «Синергия сотрудничества». Фото: suek.ru

Сразу три социальных проекта «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) признаны лучшими на Всероссийском конкурсе «Создавая будущее». Итоги конкурса стали известны 2 ноября в Москве: награждение призеров состоялось в рамках форума «Сообщество», который ежегодно проходит под эгидой Общественной палаты РФ.

Конкурс «Создавая будущее» оценивает лучшие практики крупнейших работодателей России. Социальный проект СУЭК «Лыжи мечты» удостоился Гран-при конкурса в номинации «Синергия сотрудничества». Проект, запущенный компанией сразу в нескольких регионах, помогает детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья пройти реабилитацию через терапевтический спорт. Идея благотворительного проекта принадлежит российскому телеведущему Сергею Белоголовцеву и его жене Наталье. Осуществить ее и растиражировать в разных регионах нашей страны помогли СУЭК и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ». Вклад угольной компании в развитию этой программы ранее уже был отмечен премией МедиаТЭК.

Социальных проект СУЭК «Музей Шахтерской славы Кольчугинского рудника» (Кузбасс) занял призовое место в номинации «Арт-мастерская». А проект «Светозвуковое оформление архитектурного ансамбля Стрелки Красноярска» получил награду в номинации «Среда обитания». Ранее Музей Шахтерской славы уже победил в общероссийском конкурсе «Корпоративный музей». Светозвуковое архитектурное оформление исторического центра Красноярска также высоко оценили в прошлом году на федеральном конкурсе «Развитие регионов. Лучшее для России».

Всероссийский конкурс «Создавая будущее» проводится ежегодно при поддержке Общественной Палаты РФ. Его организатором выступает Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО». Главная цель конкурса — выявить и оценить самые успешные практики российских работодателей, реализующих проекты в социально значимых сферах на региональном, федеральном и глобальном уровнях. В этом году в конкурсе, кроме СУЭК, приняли участие Росэнергоатом, Газпромбанк, концерн «Сухой», ТМК, СИБУР, Роскомос и другие крупнейшие компании нашей страны. В состав жюри вошли эксперты в сфере социального развития, а также топ-менеджеры российских компаний. Представленные на конкурсе проекты оценивались в семи номинациях.

«Сибирская угольная энергетическая компания» Андрея Мельниченко — крупнейший в России производитель угля, а также одна из ведущих угледобывающих компаний мира. Предприятия компании расположены в 12 регионах страны, на них работает около 70 тысяч человек. Каждый год компания реализует в регионах своего присутствия более 150 социальных и благотворительных проектов.