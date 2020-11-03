Ирина Шейк в микробикини покорила поклонников сногсшибательно длинными ногами

Ирина Шейк снялась в новой фотосессии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк в Инстаграме поделилась новым снимком: на фото модель позирует в очень откровенном бикини. Ирина удобно устроилась на роскошном диване, вытянув свои невероятно длинные ноги. «Просто сногсшибательна!», - единодушно признали поклонники, в очередной раз убедившись, что 34-летняя Ирина не зря носит титул одной из самых красивых женщин планеты.

Кадр был сделан во время фотосессии для чешского издания журнала «Vogue». Съемки проходили в Милане, в поместье известного дизайнера Донателлы Версаче.

- Так здорово было побывать в очень особенном особняке Версаче в Милане, - ранее рассказывала Шейк, уточнив, что журнал с этой съемкой выйдет в ноябре.

Съемки проходили в Милане, в поместье известного дизайнера Донателлы Версаче. Фото: Инстаграм.

Ирину и Донателлу Версаче связывает давнее сотрудничество. Несколько лет назад Шейк стала «лицом» итальянского модного дома, и теперь ни один показ Versace не обходится без прекрасной россиянки. Недавно Донателла представила новую коллекцию сезона весна-лето-2021, вдохновленную темой моря и морских обитателей. Ирина прошла по подиуму в голубом платье, расшитом морскими звездами. Не забывает Донателла и трехлетнюю дочь Шейк Лею: девочка регулярно получает в подарок новинки из детской коллекции Versace.

Кто знает, может быть малышка Лея в будущем тоже станет моделью. К слову, именно Донателла Версаче открыла миру новую звезду – дочь Синди Крауфорд Кайю Гербер. Донателла сняла Кайю в рекламе детской коллекции Versace, и тем самым открыла ей дорогу на подиум. Синди до последнего противилась тому, чтобы ее дочь стала манекенщицей. Но после такого триумфа сдалась и благословила наследницу.

В поместье Версаче Ирина рискнула сняться без одежды. Фото: Инстаграм.

Ирине Шейк приходится много работать – ведь она одна воспитывает дочь. Манекенщица живет в центре Нью-Йорка вместе с мамой и с дочкой Леей, которую она родила от голливудского актера Брэдли Купера. Со звездой фильма "Мальчишник в Вегасе" Шейк рассталась в прошлом году. Модель собрала чемоданы и съехала из лос-анджелесского особняка Купера. Поговаривают, что Брэдли был против переезда Ирины с дочкой из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Но потом смирился и отпустил подругу.

После расставания с Купером у Ирины так и не появился бойфренд. Правда, в последнее время Шейк все чаще видят с одним и тем же мужчиной - нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем. Говорят, манекенщица и 33-летний владелец модной галереи — не просто приятели: уж слишком часто они проводят время вдвоем. Впрочем, окружение модели уверяет, что Ирина и Вито просто дружат по-соседски.

- Вито любит флиртовать, а Ирина в его вкусе. Ей нравится внимание. Когда Лея находится у своего отца Брэдли Купера, у Ирины появляется свободное время, и ей нравится компания Вито. Они проводят вместе весь день и даже вечера, - рассказал американским таблоидам знакомый модели.