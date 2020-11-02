«Смотрим» в оба: ВГТРК презентовал собственный видеосервис

ВГТРК презентовала собственную медиаплатформу «Смотрим».

В эпоху цифровой революции и бума медиаплощадок практически каждый телеканал пытается если не обзавестись, то хотя бы прикупить и привязаться к видеосервису. Дошло время и до холдинга ВГТРК.

2 ноября руководство ВГТРК — первый заместитель генерального директора Антон Златопольский, заместитель генерального директора Александр Нечаев и заместитель генерального директора по цифровому развитию Андрей Класс — презентовало собственную медиаплатформу «Смотрим»: там можно будет смотреть сериалы, концерты, документалки, телешоу, мультики и даже слушать радио (!).

На сервисе «Смотрим» можно будет смотреть сериалы, концерты, документалки, телешоу, мультики и слушать радио.

Бесплатное приложение, по замыслу создателей, не просто «очередной шаг в стратегии динамичного развития в цифровой среде», но и «практически безграничный мир аудио и видео контента». Ведь, как говорится в сообщении ВГТРК, «пользователю открывается доступ ко всему эфирному разнообразию ВГТРК: он сможет смотреть любимые фильмы и слушать программы в любое время суток, в любом месте, где бы он ни находился».

Удивительно, что новая платформа объединит и аудио, и видео всех площадок ВГТРК: контент предоставят федеральные телеканалы «Россия», «Россия 24», «Россия Культура», региональное вещание 79 филиалов по всей стране, радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио Культура».

Как рассказал Антон Златопольский, первой премьерой на платформе станет гала-концерт «Жизнь в опере» Пласидо Доминго в Большом театре с участием Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Юсуфа Эйвазова и Михаэля Фолле. Многие премьерные сериалы появятся на сервисе с опережением эфира, а иногда даже и целиком до выхода на ТВ.

Новая платформа объединит и аудио, и видео всех площадок ВГТРК.

Приложение «Смотрим» уже можно скачать доступна в десктоп-версии на сайтах smotrim.ru и Смотрим.рф, а также в мобильном приложении для iOS и скоро – в Android.