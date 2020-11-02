Сечь человек погибли при стрельбе в центре Вены

Вечером 2 ноября в центре Вены произошла стрельба - семь человек погибли. Неизвестные атаковали оживленный район, где расположены синагога, несколько ресторанов и еврейский центр. Об этом сообщает местное телевидение.

По данным МВД, нападавших было как минимум двое, один из них скрылся. Полиция проводит спецоперацию по задержанию злоумышленника. Также в МВД не исключают версию теракта. Второй нападавший, по пока неподтвержденным официально данным, подорвал пояс со взрывчаткой. Среди нескольких пострадавших при стрельбы есть и сотрудник местной полиции.

Одновременно с информацией о стрельбе в центре Вены местные СМИ сообщили о захвате заложников в ресторане в другом районе города.

Тем временем, посольство России в Австрии пытается выяснить, есть ли среди жертв или раненых в результате случившегося россияне. Об этом сообщили ТАСС рассказали в дипведомстве.

До этого стало известно в Вене произошло нападение на синагогу. Однако президент израильской культурной общины Оскар Дойч исключил жертв в еврейской общине - ЧП произошло около здания синагоги.