Теракт в Вене: Посольство РФ не располагает данными о пострадавших россиянах

В Вене – серия нападений и атак Фото: REUTERS

Серия происшествий, похожих на спланированные теракты, продолжается сейчас в столице Австрии.

Вечером неизвестный устроил стрельбу в еврейском квартале, у синагоги. Затем прогремел взрыв.

- На данный момент в посольство Российской Федерации в Австрии не поступало никакой информации о российских гражданах, пострадавших или нуждающихся в помощи. Никто не обращался в дипмиссию напрямую, равно как и австрийская сторона не передавала просьб о помощи. – сообщили «КП» в посольстве нашей стране в Вене.

Здание дипмиссии расположено в Третьем районе Вены, стрельба произошла в Первом.

По предварительной информации, один из нападавших был застрелен полицейскими. Есть также версия, что он подорвал пояс со взрывчаткой.

Очевидцы настаивают на том, что стрельба велась из пулемета.

Второго нападавшего разыскивает полиция. Известно, как минимум, о семи жертвах.

Сразу после нападения на синагогу появились сообщения о том, что в центре города неизвестные удерживают заложников в одном из заведений города. Позже в полиции назвали их "слухами". При этом, по данным МВД, атака велась сразу в шести частях города.

МВД Австрии подтверждает, что нападения являются терактом.

Жителей и гостей Вены просят избегать общественных мероприятий и транспорта.