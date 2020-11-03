Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 3 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 3 ноября 2020 года Фото: REUTERS

Азербайджан наступает

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в Твиттере, что азербайджанская армия освободила села Ишиглы, Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района, Чапран, Хаджи Исаглы, Гоша Булаг Джебраильского района и Дере Гилятаг, Беюк Гилятаг Зангиланского района.

"Точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс "КУБ", расположенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского района). Уничтожена живая сила противника, находящаяся в пункте постоянной дислокации, окопах и на огневых позициях", - информирует сайт Минобороны Азербайджана.

Также военное ведомство Азербайджана сообщает об устранении заместителя министра обороны Нагорно-Карабахской Республики Артура Саркисяна.

"Информация подтверждена официальными источниками", - пишут бакинские СМИ.

Карабах несет потери

"Отметим, что вооруженные силы Азербайджана развернули настоящую охоту на командование армии Нагорно- Карабахской Республики. Так, 27 октября был ранен командующий армией Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян, который по сей день находится в тяжелом состоянии", - информирует сайт Минобороны Армении.

"Стало известно, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погиб заместитель министра обороны Нагорно-Карабахской Республики Артур Саркисян. Эту информацию подтверждает Министерство обороны Республики. В ходе боев также погиб полковник Сергей Шакарян, который в начале октября этого года был удостоен звания "Герой Арцаха", - сообщает информационное агентство "Спутник Армения".

"Азербайджанская сторона ведет огонь из артиллерии в сторону ВС РА и поселения Дэвида Бек, в результате чего один мирный житель погиб и еще двое получили ранения", - почти каждый час такой информацией о погибших мирных жителях делится в сети официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Угроза эпидемии

"Тела азербайджанских военнослужащих и иностранных наемников, которые на некоторых участках фронта лежат на передовой на протяжении нескольких недель могут стать причиной эпидемии", - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.