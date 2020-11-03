Протесты в Белоруссии, последние новости на 3 ноября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 3 ноября 2020 года Фото: REUTERS

Очередная акция протеста в Минске, сообщение об уголовных (уже не административных) делах против задержанных на марше в воскресенье, очередные сообщения об отчисленных студентах. Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 3 ноября 2020 года.

МВД Белоруссии подсчитало, что в воскресенье на акциях протестов было задержано 300 человек. А также добавили, что с самого начала народные волнения имели далеко не мирный характер. Кроме того, как выяснилось из сообщений СК, 231 человек из задержанных теперь обвиняются по уголовным статьям, а не по административным, как это было раньше.

А днем в столице состоялся очередной марш протеста. На улицы города вышли пенсионеры. К ним присоединились медики. Большой толпой – несколько тысяч человек - они из центра дошли до площади Якуба Колоса. Скандировали политические лозунги, один из которых был: «Выпускай!».

Преподаватели медицинского вуза БГМУ организовали сбор подписей в поддержку отчисленных студентов, а таких в этом учебном заведении 21 человек.

Шпиль на доме в минском ЖК «Мегаполис», на который с августа 7 раз вешали бело-красно-белый флаг, обнесли колючей проволокой.

Из Института иностранных языков отчислено 15 студентов.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Лукашенко похвалил рабочий класс и возложил на них надежду на экономику страны в будущем: «Молодцы! Поняли, что они могут потерять. Ну и увидели тех, кто к власти хотел прийти. Это тоже полезно, хороший урок».

Высказался он и о католическом митрополите Тадеуше Кондрусевиче, которому отказано во въезде в Республику: «Ездит в Польшу и получает консультации, как нашу страну разрушать».

ОППОЗИЦИЯ

Адвокаты Марии Колесниковой подали ходатайство с требованием выпустить ее под залог.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

Были закрыты по итогам проверок еще несколько заведений из числа тех, что в знак протеста не работали в понедельник 26 октября.

Прославленный белорусский пловец Павел Санкович заявил, что при нынешней власти не собирается возвращаться на Родину. В настоящий момент он тренируется и живет во Флориде.

Задержанному в воскресенье в Минске фотографу издания «Новый час» Дмитрию Дмитриеву дали 10 суток ареста.

Доцент МГЛУ Наталья Дулина получила 14 суток ареста. Она была одним из преподавателей, поддержавших забастовку студентов в начале прошлой недели.

Задержан администратор чата «Минск. Перекрытие дорог». Сообщество просуществовало 2 месяца, организовал его 21-летний парень из столицы.