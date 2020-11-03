Мы никому не уступим: Мировые лидеры выражают поддержку австрийцам

Этой ночью несколько вооруженных человек открыли стрельбу в разных районах австрийской столицы Фото: REUTERS

Руководители европейских стран выражают свою поддержку жителям австрийской столицы и выражают свое возмущение произошедшим терактом.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Твиттере:

- Мы, французы, разделяем шок и печаль австрийцев после нападения в Вене. После Франции это дружественная страна, которая подвергается нападению. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы никому не уступим.

Председатель совета министров Италии Джузеппе Конти:

- Решительно осуждаем террористическую атаку, совершенную вчера вечером в Вене. В нашем европейском доме не должно быть места ненависти и насилию. Наша солидарность - с австрийским народам, родственниками погибших и раненых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поддерживают всю Европу в борьбе с террором, что нападения на мирных граждан должны прекратиться.

- Наши молитвы с жителями Вены после очередного подлого теракта в Европе. – написал в Твиттере Трамп.

Этой ночью несколько вооруженных человек открыли стрельбу в разных районах австрийской столицы. Один из нападавших застрелен силами полиции, еще четверо позднее были задержаны.

С высокой долей вероятности можно говорить, что произошедшее является террористическим актом.

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