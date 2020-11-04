Люди собираются перед Белым домом во время президентских выборов в США

Предварительные результаты президентских выборов – неплохой повод выразить свое мнение Фото: REUTERS

К Белому дому – резиденции американских президентов, расположенной в столице США, Вашингтоне, стягиваются люди.

Предварительные результаты президентских выборов – неплохой повод выразить свое мнение, а также свою поддержку тому же Дональду Трампу, который будет хозяйничать в Белом доме, как минимум, до конца своего президентского срока.

Полиция и службы безопасности приведены в полную готовность еще с раннего утра, дабы обеспечить порядок.

Формально результаты голосования должна утвердить коллегия выборщиков, которая соберется на свое заседание через несколько недель. Кроме того, не исключено, что какая-то из партий потребует пересчета голосов, как это уже случалось на выборах президента США.

Напомним, досрочным голосованием в этом году воспользовалось рекордное число граждан - более половины от всех, кто голосовал в 2016 году.