Открытие избирательных участков на выборах президента США 2020

По разным оценкам, в Нью-Йорке уже проголосовало более 1 млн избирателей Фото: REUTERS

В 8 утра по времени Восточного побережья США в Нью-Йорке открылись избирательные участки. Губернатор штата позволил досрочное голосование, участки работали целых две недели. По разным оценкам, в Нью-Йорке уже проголосовало более 1 млн избирателей.

Вчера участки были закрыты. Это требование закона, но никакого дня тишины не было: агитация формально велась, но в привычных нам листовках, баннерах и плакатах не было никакой необходимости. Нью-Йорк – традиционная цитадель демократов. Разве что знаменитый русский островок Города Большого Яблока – Брайтон-бич – и в этом году, согласно результатам всех проведенных опросов, поддержит действующего президента США.

Дональд Трамп, хоть и проживал до переезда в Белый дом в Нью-Йорке, уже проголосовал. И сделал это он во Флориде, поскольку пару лет назад ради налоговых льгот сменил свою нью-йоркскую «прописку» на свое поместье в южном штате.