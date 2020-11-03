В Израиле начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Если испытания дадут положительный эффект, то массовая вакцинация в Израиле начнется летом 2021 года. Фото – пресс-службы министерства обороны Израиля

Израиль начал клинические испытания собственной вакцины от коронавируса.

Если первый этап окажется успешным, то во втором, запланированном на декабрь, будет участвовать около тысячи добровольцев. Заключительный уже рассчитан на 30 тысяч человек и начнется в апреле 2021 года.

- У нас есть повод для оптимистичных ожиданий, - заявил министр обороны Израиля Бени Ганц. - Наши ведущие ученые по всем направлениям делают отличную работу и все возможное для борьбы с коронавирусом.

Название вакцины - «БриЛайф», это словосочетание на иврите: «здоровье – Израиль – жизнь». По данным Израильского института биологических исследований, на сегодняшний день произведено более 25 тысяч доз пробной вакцины.

- Мы видим свет в конце туннеля, - выразил оптимизм премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. – С помощью вакцины, разработанной здесь или за границей, мы сможем вырваться из коронавирусной пандемии.

Если испытания дадут положительный эффект, то массовая вакцинация в Израиле начнется летом 2021 года.

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