"Носил муляж пояса шахида": Глава австрийской полиции Герхард Пюрстль рассказал о задержанном террористе

Принято решение отменить сегодня занятия не только в школах, но и в университетах Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и его коллеги вновь вышли к журналистам на короткий брифинг сообщить новые подробности кошмара, произошедшего накануне вечером. Напомним, теракт произошел вечером 2 ноября в центре Вены. Вооруженные автоматическим оружием злоумышленники атаковали оживленный район, где расположены синагога, несколько ресторанов и еврейский центр. Жертвами теракта стали четыре человека. Один преступник был застрелен на месте, еще одного удалось задержать.

Полиция установила личность застреленного террориста. Дверь его квартиры взломали и провели обыск в поисках дополнительных улик. В настоящее время устанавливаются его связи и контакты.

Правоохранительным органам понятно, что убитый симпатизировал запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Полиция ищет его сообщников. Следователям передано несколько сотен видеозаписей произошедшего теракта. Все материалы тщательно исследуются.

Министр сообщил о двух погибших мужчинах, одной женщине и застреленном преступнике.

Глава полиции Герхард Пюрстль рассказал о задержанном преступнике. Мужчина был вооружен автоматом, а также носил муляж пояса шахида. Вероятно, он хотел посеять панику.

Продолжается интенсивный поиск сообщников террористов. Сейчас в Вене работает более тысячи сотрудников спецподразделений, в том числе и спецназ австрийского МВД «Кобра».

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам избегать посещения центра города. При этом руководитель столичной полиции обещает в кратчайшие сроки восстановить у жителей Вены присущее им чувство безопасности.

Принято решение отменить сегодня занятия не только в школах, но и в университетах.

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