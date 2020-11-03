Мобильный интернет от МегаФона в два раза опередил других операторов

Данные о мобильном интернете TelecomDaily собирал с помощью приложения «Мегабитус», которое устанавливается на смартфоны и планшеты и тестирует скорость подключения Фото: Shutterstock

Эксперты агентства TelecomDaily решили выяснить, как обстоит дело со скоростью пользовательского доступа в глобальную сеть у ведущих российских сотовых операторов и составили небольшой рейтинг провайдеров, первое место в котором досталось МегаФону.

Данные о мобильном интернете TelecomDaily собирал с помощью приложения «Мегабитус», которое устанавливается на смартфоны и планшеты и тестирует скорость подключения. Проанализировав десятки тысяч таких замеров, сделанные в течение октября месяца больше чем в 30 крупнейших городах России, аналитики рассчитали среднюю и максимальную скорость соединения у «четверки» ведущих операторов сотовой связи.

Впереди с большим отрывом оказался МегаФон – по данным агентства, «зеленый» оператор опередил своих конкурентов не меньше чем в два раза со средней скоростью почти 40 Мбит/сек. У МТС и «Вымпелкома» средняя скорость мобильного интернета по России оказалась чуть выше 20 Мбит/сек, а у аутсайдера - Tele2 – всего 14,5 Мбит/сек.

Что касается максимальной скорости мобильного интернета – то и здесь лидером рейтинга стал МегаФон. Его показатель - 229,5 Мбит/сек, намного больше, чем у всех остальных операторов. Рекорд «Вымпелкома» составил 160,5 Мбит/сек, МТС удалось показать 94,1 Мбит/сек, а Tele2 - 88,4 Мбит/сек. Как отмечают эксперты, на общее качество связи максимальная скорость передачи данных особо не влияет, но хорошо характеризует технические параметры сети.

Напомним, что сейчас МегаФон активно работает над разработкой системы высокоскоростной передачи данных с использованием низкоорбитальных спутников. «Космический интернет» позволит расширить зону покрытия оператора и даст новый импульс развитию телекоммуникационных технологий.