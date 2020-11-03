«Мученики» BLM: в США раскрыли детали биографии Уолтера Уоллеса

В конце октября в американской Филадельфии начались массовые протесты сторонников движения «Жизни черных важны/Black Lives Matter (BLM)», очень быстро превратившиеся в погромы, стычки с полицией и привычное для таких акций мародерство. Фото: REUTERS

В конце октября в американской Филадельфии начались массовые протесты сторонников движения «Жизни черных важны/Black Lives Matter (BLM)», очень быстро превратившиеся в погромы, стычки с полицией и привычное для таких акций мародерство.

Причиной беспорядков послужило убийство полицейскими темнокожего Уолтера Уоллеса.

Видеоролик с расстрелом 27-летнего афроамериканца попал в соцсети и вызвал волну народного гнева. На видеозаписи видно, что мужчина идет в сторону копов, те пятятся, а после открывают стрельбу на поражение. По утверждениям правоохранителей, в руках у Уоллеса был нож, и у них просто не оставалось другого выбора.

Активисты BLM очень быстро вывели своих сторонников на улицы. Вначале акция проходила под зданием полиции, а позже перекинулась на улицы города, причем, как обычно, владельцы магазинов понесли убытки, а протестующие неплохо поживились.

И вот теперь стали известны детали биографии очередного «мученика» BLM. По имеющейся информации, молодой человек был начинающим рэпером, причем в его произведениях темы насилия и оружия присутствовали в больших количествах.

В 2017 году Уоллес был признан виновным в нападении и ограблении с применением огнестрельного оружия: по данным правоохранителей, афроамериканец ворвался в дом и приставил пистолет к голове хозяйки. Еще раньше его арестовывали за нападение на полицейского.

Причиной беспорядков послужило убийство полицейскими темнокожего Уолтера Уоллеса. Фото: www.youtube.com

КТО ЕЩЕ "МУЧЕНИКИ" BLM

Джейкоб Блейк, который остался инвалидом после того, как в него попали четыре пули из пистолета. До своей роковой стычки с полицейскими 29-летний афроамериканец уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: по данным следствия, Блейк ворвался в дом, изнасиловал хозяйку, а после забрал ее банковскую карту и угнал машину.

Рикардо Муньос, чья смерть от рук полицейского спровоцировала беспорядки в Ланкастере (штат Пенсильвания). 27 лет, имел несколько судимостей. Во время последнего нападения ранил четырех человек, в том числе несовершеннолетнего и девушку. Застрелен полицейским при попытке напасть с ножом.

Джордж Флойд, с которого все началось. 46-летний афроамериканец с самым длинным из всех «мучеников» послужным списком: аресты за кражу, аресты за хранение наркотиков, суд и приговор по делу о групповом вооруженном ограблении, а затем досрочное освобождение, как плата за сделку со следствием. Кстати, эксперт, проводивший вскрытие тела Флойда, сообщил, что в организме погибшего обнаружены психоактивные вещества, а недавнее употребление метамфетамина в значительной степени способствовало летальному исходу.

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