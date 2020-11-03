Марадона попал в больницу

Диего потерял спортивную форму и растолстел Фото: REUTERS

Аргентинские СМИ сообщают, что в понедельник, 2 ноября, легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, а ныне тренер «Химансии», был помещен в частную клинику Ла-Плата, где уже лежал в сентябре. По официальной версии, решение принял сам Марадона, который решил сделать несколько исследований, которые у него уже были запланированы.

В то же время появились две версии ухудшения его здоровья. Первая - в пятницу известный нарушитель режима (а он несколько раз лечился от наркозависимости) отметил свой юбилей… Вторая – коронавирус. Впрочем, вторую сразу отмел его врач, заявивший, что тест на covid дал отрицательный результат. При этом все отмечают, что Марадона уже в прошлую пятницу во время открытия Кубка был очень слаб и вынужден был заходить на стадион при помощи двух сопровождающих. Перед матчем говорили, что Марадона вообще вряд ли появится на арене, но он все же пришел. А на следующий день ему стало еще хуже.

Аргентинские газеты пишут, что источник из окружения Марадоны утверждает, что это психологический спад, который обострился с близостью его дня рождения и усилился тем, что Диего потерял спортивную форму и растолстел. А в клинику Марадона решил отправиться после разговора со своим личным врачом. При госпитализации у него прежде всего нашли обезвоживание организма.

Личный врач Марадоны Леопольдо Луке сообщил на ТВ, что "десятка" (номер, под которым играл Марадона) в порядке, но может быть еще лучше.

- Он находится в общей комнате и останется в клинике около трех дней. Цель состоит в том, чтобы улучшить клинические аспекты и прежде всего восстановить гидрацию. Он хочет руководить командой в ближайшем матче. Я сказал ему, что он будет на тренерской скамейке в воскресенье. Марадона — давний пациент, в его жизни много проблем. Были дни, когда он не хотел меня видеть. Я не видел его таким, каким хотел бы его видеть и каким знаю, что он может быть, - сказал Луке.

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