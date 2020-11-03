Российские политологи дают свои прогнозы итогов голосования в США

Не только в самих США, но и в других странах сегодня особенно активно рассуждают о происходящем в Америке. Фото: REUTERS

Не только в самих США, но и в других странах сегодня особенно активно рассуждают о происходящем в Америке. В первую очередь, в аспекте проходящих там сегодня президентских выборов.

Вот что говорят российские американисты:

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, автор исследований по истории американских спецслужб:

- Помните ситуацию 4-летней давности, когда вообще невозможно было спрогнозировать, кто победит: Трамп или Клинтон? С тех пор всё только ухудшилось, выборы превратились в ещё более сумасшедшую лотерею, где исход зависит от случайности. Лично я надеюсь, что выиграет Трамп — последние недели он колесил по стране, включая «колеблющиеся» штаты, где смог мобилизовать сторонников. Но даже если он вновь переизберётся, то с минимальным разрывом, что вызовет волну беспорядков его оппонентов — активистов движений «Антифа», «Чёрные жизни важны» и прочей «демократической» общественности.

Сергей Буранок, доктор исторических наук, эксперт по новейшей истории США:

- На уровне эмоций и чувств — я бы поставил на Байдена. Действующее правительство США не справилось с пандемией коронавируса и её последствиями, а также с акциями движения «Чёрные жизни важны». На мой взгляд, эта неспособность Трампа решить ключевые проблемы последнего года весьма разочаровала избирателей.

Не только в самих США, но и в других странах сегодня особенно активно рассуждают о происходящем в Америке. В первую очередь, в аспекте проходящих там сегодня президентских выборов.

Малек Дудаков, американист, создатель интернет-канала «Президент Трамп»:

- Досрочное голосование показывает некоторое преимущество Трампа. Но окончательный итог зависит от явки на избирательные участки. Если она будет высокой, если Трамп сможет мобилизовать своего избирателя из «глухих местечек», то он победит. А вот если явка окажется средней, то вперёд вырвется Байден: за него в любом случае проголосуют густонаселённые мегаполисы на обоих побережьях.