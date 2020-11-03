"Рвануть могло где угодно": Почему в Европе становится все опаснее

Боевики-исламисты, ведя беспорядочную пальбу на улицах, убили четырёх и ранили почти 20 жителей «столицы вальсов» Фото: REUTERS

Вена приходит в себя после кровавого вечера 2 ноября, когда боевики-исламисты, ведя беспорядочную пальбу на улицах, убили четырёх и ранили почти 20 жителей «столицы вальсов». Многие обратили внимание, что теракт произошёл почти в годовщину «хрустальной ночи» — еврейского погрома, который учинили нацисты в Германии и на оккупированных землях 82 года назад. Вчера одним из объектов атаки была венская синагога. Расследование продолжается, однако мотив боевиков очевиден: типичное «преступление ненависти» на почве религиозного экстремизма.

Но каковы же глубинные причины трагедии, которая является лишь последним (на сегодняшний день) звеном в длинной цепи похожих терактов по всему континенту? Об этом kp.ru рассказал Денис Фомин-Нилов, кандидат исторических наук, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН):

— Прямые виновники последних трагедий во Франции и Австрии очевидны: радикалы-исламисты, приехавшие в Европу под видом мигрантов.

Но есть и косвенные виновники. Это — идеи толерантности, мультикультурности и сосуществования самых разных цивилизаций в «общем европейском доме». Идеи эти под влиянием пережитых ужасов Второй мировой внедрялись в Западной Европе с 1945 года.

Политики говорили: ничего страшного, что у нас живут мигранты, пусть они сохраняют свою идентичность.

До восьмидесятых-девяностых годов прошлого века, когда таких «новых европейцев» было относительно немного, а христианские ценности в ЕС ещё доминировали, — это работало. Но сейчас в европейских столицах есть целые районы, которые населены мигрантами и неподконтрольны властям.

В Европе сейчас куда опаснее, чем ещё 10-15 лет назад Фото: REUTERS

И западные интеллектуалы совершенно спокойно говорят: ну да, с нынешними демографическими тенденциями — ЕС лет через 50 станет африкано-арабским и исламским. Такова, мол, логика истории, ничего не попишешь.

С подобным подходом рвануть могло абсолютно где угодно — Брюссель, Лондон, Париж, Берлин, Ницца, Стокгольм Барселона… Во всех этих городах относительно недавно происходили теракты, за которыми стояло исламистское подполье.

Поэтому — да, можно арестовать или депортировать некое количество экстремистов, но если Европа продолжит принимать людей, чьи ценности прямо противоположны европейским, — что будет? Боевики просто выберут ту цель, где ещё не было терактов, а значит, и ниже готовность спецслужб, — как в данном случае с Веной.

Увы, из-за всего этого в Европе сейчас куда опаснее, чем ещё 10-15 лет назад.

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