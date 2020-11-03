Правительство упростило маркировку лекарств после возникшего в аптеках дефицита

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов Фото: REUTERS

Правительство приняло меры по устранению дефицита лекарств в аптеках. Напомним, он возник после введения системы обязательной маркировки лекарств. Система заработала с 1 июля, а с 1 октября вступили в действие штрафы (50-500 тысяч рублей за нарушение одного шага маркировки). Но цифровая система не справилась, серверы подолгу висели. Из-за этого производители вынуждены были останавливать производственные линии и не могли продать дистрибьюторам уже выпущенные препараты. Коллапс возник и в аптеках. Фармацевтам не удавалось занести в систему оператора нанесенные на упаковки лекарств коды. А без регистрации в системе продавать препараты запрещено. Так и возник искусственный дефицит. И вот правительство отреагировало.

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.

- Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли, - сообщила пресс-служба правительства.

Для дистрибьюторов и аптек система переведена в уведомительный режим. Теперь аптеки и медучреждения смогут выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, не нужно.

Проще станет и зарубежным фармпроизводителям. При ввозе лекарств в Россию импортеры могут не ждать от держателей или владельцев регистрационного удостоверения на препараты подтверждения ввоза. Эти сведения будут автоматически подтверждаться самой системой путем проверки кода товара и данных участника. Все это должно повысить скорость операций с препаратами для всех участников, утверждают в кабмине.

Также, до 1 февраля 2021 года вводится дополнительное упрощение: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки - сканировать их на кассе, а все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются. Обязанность по подаче сведений в систему для участников сохраняется в полном объеме, но участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут. До этого, по словам участников фармрынка, ответа от оператора иногда приходилось ждать часами, а иногда днями и даже неделями.

Постановление правительства распространяется на все действия с лекарствами с 1 июля 2020 года.

Производители лекарств жаловались: система маркировки полноценно не работает, а деньги с них берут. За получение кодов производители платят оператору системы 50 копеек с каждой выпущенной пачки лекарства, плюс 10 копеек НДС.

Во вторник оператор системы — Центр развития перспективных технологий (ЦРТП) сообщил, что будет бесплатно выдавать и прослеживать коды на все лекарственные препараты, произведенные с ноября 2020 года до февраля 2021 года.

- Нам необходимо упростить процессы маркировки и разделить с производителями нагрузку. Этим мы поддержим производителей, дистрибьюторов и аптеки, которые работают в этой напряженной ситуации, - заявили в пресс-службе ЦРПТ.

Еще одно серьезное новшество: по распоряжению Михаила Мишустина в России будет создан Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Он будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ, в частности для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок. Центр также будет вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах, чтобы предотвратить возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать нужный резерв.

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