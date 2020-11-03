Локдаун в Великобритании продлится до декабря

Британцы вновь закупаются туалетной бумагой Фото: REUTERS

В Великобритании на сегодняшний день самое большое число погибших от коронавируса в Европе - более 46 тыс. человек. Больницы страны переполнены, система здравоохранения на гране коллапса.

Премьер-министр Борис Джонсон, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку не только в Британии, но и в Европе принял решение закрыть страну на карантин. Локдаун продлится до 2 декабря, но вполне возможно, что его продлят.

Как и в других европейских странах, число случаев заражения вирусом в Великобритании начало расти летом, когда правительство ослабило меры изоляции, и люди начали возвращаться после отпусков на работу.

Джонсон надеялся, что региональных ограничений, введенных в октябре в северной Англии, будет достаточно, чтобы снизить количество новых заражений.

- Учитывая скорость распространения COVID-19, было бы глупо предсказывать с абсолютной уверенностью, что через четыре недели мы вернемся к обычной жизни, - рассуждает Борис Джонсон. – Если цифры по заболевшим будут неутешительными, то режим самоизоляции будет продлен.

Согласно новым ограничениям, бары и рестораны могут предлагать только еду только на вынос. Все магазины, кроме продуктовых и товаров первой необходимости, закроются. Выходить из дома британцам можно будет только чтобы купить еду и лекарства. На улице разрешено заниматься спортом. Салоны красоты и фитнес-центры закрыты. Также не разрешается отмечать любые праздники. Открытыми останутся храмы и церкви, но только для индивидуальных молитв, а также похорон.

Ограничения будут применяться к Англии. В других частях Великобритании меры регулируются местными властями, при этом Уэльс и Северная Ирландия уже фактически изолированы, а Шотландия - под жесткими региональными ограничениями.