Институт развития интернета поддержит интернет-инициативы, посвященные национальным проектам и будущему страны

Фото предоставлено пресс-службой ИРИ.

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») начал прием заявок на создание социально значимых проектов для молодежной аудитории. В рамках нового потока АНО «ИРИ» поддержит и контент, посвященный национальным проектам и будущему страны. Заявки будут приниматься на постоянной основе, отменены ограничения по стоимости одного проекта, при этом соотношение стоимости проекта к заявленному количеству просмотров сохранится.

ПОДАВАТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

«Мы рады объявить о начале нового конкурсного отбора и рассказать о нововведениях, которые будут реализованы в этом и будущем году. Одно из главных решений – отказ от фиксированных сроков подачи заявок. Теперь податься можно в любое время, - сообщил генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин. - Мы рассчитываем, что это позволит нам поддержать больше проектов и будет способствовать повышению их проработанности, так как у наших участников появится больше времени на подготовку всех необходимых документов».

Изменения коснулись не только процедуры приема заявок, но и тематических линий.

«Мы расширили список тем, акцентировав внимание на будущем страны и ее дальнейшем развитии, что созвучно реализации национальных проектов, тому, как они меняют жизнь вокруг нас», - рассказал председатель Конкурсного комитета, генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Темы нового конкурсного отбора: «Россия ХХI века», «Будь собой», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся», «Действуй!». Также обновились направления производства контента: «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Программный продукт», «Мультиформатный проект».

«Новое направление «Мультиформатный проект» заменило «Спецпроекты в СМИ», в котором могли участвовать только средства массовой информации», - пояснил глава Конкурсного комитета.

ШАНС ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНИЦИАТИВ

Начиная с 2021 года АНО «ИРИ» планирует осуществлять прием долгосрочных проектов, кроме того, у организации появится возможность софинансирования.

«Если говорить о ближайшем будущем, то следующем году мы начнем прием проектов, длительностью от года и более, что привлечёт новых игроков и повысит эффективность работы. Также планируем использовать возможности софинансирования, это позволит поддержать хорошие проекты, которым не хватает средств на реализацию. Когда новые возможности станут доступны для участников конкурса, мы сообщим дополнительно», - пояснил гендиректор «ИРИ» Антон Ключкин.

Ожидается, что победители отбора будут объявляться не реже одного раза в квартал начиная с февраля, однако сроки могут корректироваться в зависимости от числа заявок.

Процедура оценки проектов останется прежней: сначала заявки проходят валидацию по формальным критериям, после этого их оценивают независимые эксперты от индустрии и эксперты АНО «ИРИ»; далее, исходя из минимального проходного балла, формируется короткий список проектов, который оценивает Конкурсный комитет. На последнем этапе список победителей, сформированный Конкурсным комитетом, утверждает Наблюдательный совет.

Реализация первых проектов новой конкурсной волны ожидается уже будущей весной.

Напомним, АНО «ИРИ» создано в 2015 году, с 2020-го является оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. Финансирование проектов осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Распорядителем бюджетных средств выступает Росмолодежь. Всего за истекшие 10 месяцев ИРИ провел два конкурсных и два внеконкурсных отбора. В результате к концу года будет реализовано более 200 интернет-проектов.