Когда родные люди - враги: героиню сериала "Чужая сестра" близкие считают мошенницей

Дуня (Яна Гурьянова) не чурается тяжелой работы и пытается наладить отношения с семьей Фото: кадр из фильма

Пока высоколобые критики продолжают старательно глумиться над пресловутыми отечественными телемелодрамами о женщинах с трудной судьбой, ненасытные зрители столь же старательно отсматривают каждую новую серию, ибо понимают: у всех героинь судьба трудна по-своему. Одну предает муж, вторую бросает отец, третью обижает родная сестра. Уникальность новой четырехсерийной мелодрамы в том, что все эти знакомые нам сюжетные элементы собраны под одной крышей. Милая Дуня пострадала и от мужа, и от отца, и от сестер. Впрочем, обо всем по порядку.

Итак, сначала от девушки ушел супруг, которого не остановил тот факт, что его жена беременна. Затем Дуня, стараясь хоть где-то найти поддержку, едет из своего родного Воронежа в Москву, где у нее есть сестры, Катя и Варя. Правда, они о существовании Дуни не знают, ибо являются законными дочерьми своего отца, известного авиаконструктора Михаила Столярова, а вот Дуня родилась, как говорится, на стороне, и папа, увы, судьбой своего неофициального ребенка не интересовался.

Зрителям не стоит ждать трогательной встречи папочки с дочуркой: Столяров умирает незадолго до приезда Дуни в столицу. О том, как на появление сестренки реагируют Катя и Варя, догадаться несложно - разумеется, девушки решают, что незаконнорожденная провинциалка прибыла в Златоглавую с корыстными целями. Доказать свои добрые намерения Дуня не может - наоборот, она лишь усиливает подозрения сестер рассказом о беременности и о перспективах потерять свою однокомнатную квартиру в Воронеже. И теперь скромной девушке придется хорошенько постараться, чтобы убедить богатых родственниц в чистоте своих намерений. Напряжение, которое царит в отношениях трех сестер, не снилось даже Чехову.

Эту сногсшибательную историю разыграют на экране любимые ценителями телемыла актрисы: Яна Гурьянова (Дуня), Марина Коняшкина (Катя), Пелагея Невзорова (Варя). Не обойдется и без тяжелой артиллерии в виде звезд - в частности, одну из ролей в фильме сыграл Евгений Сидихин.

Россия 1, 7 ноября, "Чужая сестра", 21.00