Правительство упростило маркировку лекарств

В России упростили порядок работы с системой маркировки лекарств и отказались от платы за нее. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вопрос доступности лекарств является приоритетным для «Единой России» и находится на постоянном контроле, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя решения Кабмина и Центра развития перспективных технологий.

Политик напомнил, что накануне межфракционная рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств направила в правительство соответствующие предложения. Ее возглавляет первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Инициативы группы, по словам Андрея Турчака, направлены на «решение кризисной ситуации при сохранении системы контроля за качеством лекарств», возникшей в результате «пиковой нагрузки на систему маркировки лекарственных препаратов» — это привело к дефициту отдельных препаратов в аптеках.

«Мы благодарим председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина за поддержку этих предложений и оперативно принятое постановление. Тема маркировки лекарственных препаратов и в дальнейшем будет находиться в поле постоянного внимания «Единой России». Мы обязательно будем заниматься мониторингом ситуации с лекарственным обеспечением граждан и в случае возникновения проблем в срочном порядке будем принимать решения по их устранению», — отметил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» напомнил про результаты мониторинга, который провел партпроект «Народный контроль». Активисты проверили наличие препаратов от коронавируса в более чем 2500 аптек в 45 регионах России. Выяснилось, что в большинстве случаев лекарства можно только заказать, а в трети аптек нет даже этой возможности. Наиболее сложная ситуация с лекарственным обеспечением была зафиксирована в Республике Хакасия, Иркутской, Липецкой, Саратовской, областях, Красноярском и Пермском краях.