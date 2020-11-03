"Меня гнетет зависимость": Паулина Андреева поделилась с Бондарчуком переживаниями

Тандем актрисы и режиссера оказался удачным не только в личном плане, но и на профессиональном поприще Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Паулина Андреева чуть больше года назад вышла замуж за Федора Бондарчука. Тандем актрисы и режиссера оказался удачным не только в личном плане, но и на профессиональном поприще. На так давно супруг актрисы снял сериал, сценарий к которому написала как раз 32-летняя Паулина.

Паулина Андреева во второй раз стала гостьей шоу Федора Бондарчука "Кино в деталях". Именно здесь пять лет назад состоялось знакомство будущих супругов. "Я изменился?", - обратился к любимой режиссер. На что актриса смутилась, а потом с улыбкой сказала: "Ты похорошел!".

После этого звездные супруги стали обсуждать рабочие моменты. По словам Андреевой, в процессе написания сценария к фильму у нее возникало немало трудностей, которые ей помог решить психолог.

"Я изучала психологию, она для меня представляет большой интерес. Я всегда читала соответствующую литературу и сама имею опыт психоанализа - ходила к психоаналитику. Мне кажется, без этого опыта невозможно написать сценарий... Я писала, основываясь на своих ощущениях... Психолог не может давить на пациента, а должен сам подвести того к определенным выводам", - призналась артистка.

Она также откровенно поделилась с Бондарчуком переживаниями. По признанию Паулины, актерская карьера доставляет ей массу беспокойств.

"Меня гнетет зависимость, которую она приносит. Когда ты начинаешь бояться, когда тебе страшно, что все конечно. Зависимость актерская, это всем известно, невероятно сильна. Мало в какой другой профессии ты зависим от своего возраста, от своей формы, от решения множества других людей: от режиссеров, продюсеров, от случайных людей, от фарта. А время твое идет. Особенно женское время идет. Гораздо более неумолимо, чем мужское в нашей профессии", - объяснила знаменитость.