"Смерть была рядом с нами": очевидец рассказал о теракте в Вене

Вена уже не будет ассоциироваться у жителей Европы с тем спокойным и тихим городом, который они знали раньше Фото: REUTERS

Известный в Австрии своими независимыми расследованиями журналист, главный редактор венской еженедельной газеты Falter Флориан Кленк оказался в центре произошедшего в понедельник вечером в Вене. Окна редакции выходили на улицу, где началась стрельба.

"Когда в переулке раздались выстрелы, - рассказывает он, - мои коллеги собирались достать сигареты. Я подумал, что какой-то идиот стреляет петардами. И я увидел в окно, как люди, только что спокойно сидящие за столиками кафе и ресторанов, побежали через центральную площадь Стефанплатц. Выстрелы продолжились. Мы стали прятаться за стены. В офисе выключили свет. Некоторые из нас замерли, некоторые искали видео в Интернете, кто-то звонил своим семьям.

Под окнами разворачивались странные сцены. Например, прямо перед нашим окном прошел старик с поднятыми руками. Полицейские кричали на него, но не тронули.

В этот момент в редакцию позвонил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и попросил не размещать на сайте видео с участием полицейского спецназа и преступников.

Окна редакции выходили на улицу, где началась стрельба Фото: REUTERS

Смерть была рядом с нами".

Кленк также написал, что видел, как рядом с рестораном «Зальцамт», возле синагоги лежал застреленный террорист. На животе у него был пояс шахида.

Молодые парни, стоящие на коленях потому, что первоначально спецназ принял за террористов и заставил снять футболки, были сфотографированы посетителями соседнего ресторана. Именно эти фото затем разошлись по Интернету, введя людей в заблуждение по поводу того, что все террористы пойманы.

Журналист констатирует, что Вена уже не будет ассоциироваться у жителей Европы с тем спокойным и тихим городом, который они знали раньше.

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