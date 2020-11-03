России могут отдать Евро-2020 целиком: нужен ли он нам и сколько это будет стоить

Чемпионат Европы – самый несчастливый за 60 лет. Он был намечен на лето 2020 года, и по красивой задумке принимать его матчи должны были 12 городов континента. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Влиятельное французское издание Le Parisien выдало сенсацию: Евро-2020 по футболу, который должен пройти в 12 городах, могут провести в одной стране, и страной этой может стать Россия. В УЕФА подтвердили, что рассматривают вариант проведения турнира в одной стране, но отказались комментировать информацию, в какой. Но действительно ли России после Сочи-2014 и ЧМ-2018 нужен еще один большой спортивный турнир? Сколько он будет стоить? Не не опасно ли его проводить во время и сразу после пандемии Covid-19, запуская к себе сотни тысяч иностранцев?

Евро-2020 трещит по швам

Чемпионат Европы – самый несчастливый за 60 лет. Он был намечен на лето 2020 года, и по красивой задумке принимать его матчи должны были 12 городов континента - Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген. Границы должны были рухнуть, а футбол объединил бы множество стран. Но идея трещит по швам. Сначала удар по Евро-2020 нанес коронавирус, и турнир перенесли на 2021 год (название кстати менять не стали – символика Евро-2020 уже расползлась по континенту). Но потом Covid-19 оказался не единственной проблемой турнира. Баку может быть исключен из списка городов: столица Азербайджана может пострадать из-за боевых действий в Карабахе. И тогда УЕФА придется думать, куда переносить матчи из этого города.

Почему Россия?

Если УЕФА действительно рассматривает вариант проведения Евро-2020(1) в одной стране, то Россия должна быть в числе первых претендентов. У нас у последних проходил крупный футбольный турнир – ЧМ-2018. Построенные к нему 12 стадионов не успели обветшать. Более того, есть еще как минимум три новых арены, не задействованные на чемпионате мира – «Динамо», ЦСКА, «Краснодар». Так же еще не устарела другая инфраструктура, аэропорты, отели, спортивные базы, а так же актуальны еще протоколы безопасности, коммуникации, разработанные транспортные потоки.

Кто, если не мы?

В УЕФА заявили, что рассматривают вариант проведения Евро-2020 в одной стране. Но в Европе не так много стран, которые могут быстро в одиночестве организовать у себя турнир такого масштаба. Это Великобритания, где много современных стадионов, Германия с хорошей экономикой, и Франция, где проходил Евро-2016. Скорее всего, никто больше на континенте так быстро принять такой вызов не сможет.

В немецкой и британской прессе, тем не менее, обсуждение, смогут ли их страны принять Евро-2020, даже не началось.

Сколько может стоить Евро для России?

Согласно официальным данным, на само проведение ЧМ-2018 Россия потратила порядка 500 млн долларов. То есть порядка 40 млрд рублей по нынешнему курсу. Сюда не включены траты на строительство стадионов, аэропортов, баз, дорог и прочей инфраструктуры. Здесь заложены расходы на коммуникации, безопасность, оплата работников на ЧМ-2018 и прочее.

Есть еще цифры, которые помогут оценить возможные расходы на Евро-2020(1). Как известно, Санкт-Петербург является одним из тех городов, что изначально должен принимать Чемпионат Европы. По словам оргкомитета, бюджет Санкт-Петербурга под Евро составляет 3,5 млрд рублей. Таких городов, как Питер, нужно 12. То есть в сумме получается все те же 40-45 млрд рублей. То есть порядок суммы понятен.

Но обычно эти расходы как раз принимающей стране возмещают. Например, после ЧМ-2018 от ФИФА Россия должна была получить 627 млн долларов.

Болельщики – главная проблема

Стадионы есть, футбольные базы для сборных – тоже, отелей, где могут жить команды хватает. Самая большая проблема – принять не сами сборные и матчи, а болельщиков. В 2018 году в Россию на ЧМ приехало 843 тысячи гостей из-за границы. Допустим, на Евро-2020 их будет вполовину меньше. Но всем им надо выдать визы (или паспорта болельщиков), разместить в отелях, развести транспортные потоки по стране. И при этом обеспечить им безопасность, в том числе медицинскую. Возможно ли пустить в страну полмиллиона иностранцев во время пандемии, - это вопрос.

А что с билетами?

На Евро-2020 планировалось продать 3 млн билетов. Две трети из них были уже реализованы к концу 2019 года. Если УЕФА решит перенести чемпионат в одну страну, то на билетные сервисы нагрузка будет неимоверной.

Времени уже нет

Россию выбрали страной-хозяйкой ЧМ-2018 в 2010 году. То есть на подготовку оставалось почти 8 лет. Сейчас до начала Евро-2020 остается всего 7 месяцев. Глава оргкомитета Санкт-Петербурга-2020 Алексей Сорокин заявил, что ничего не знает о слухах отдать весь чемпионат Европы России. До того, как о такой возможности сообщила Le Parisien, в российском футболе вообще никак не обсуждали такую возможность. Это значит только одно – такой план «Б» в России не прорабатывался, иначе бы точно была утечка информации. Как успеть за погода подготовить целую страну, продать билеты, принять нужные законы, справиться со всеми организационными сложностями – непонятно.

Может ли быть Евро-2020 без зрителей?

В связи со всеми сложностями, провести Евро-2020 в одной стране представляется возможным только при сокращении зрителей на матчах либо вообще без них. В Англии сейчас не пускают болельщиков на трибунах, в Германии множество стадионов тоже остаются с пустыми трибунами. Так что Евро-2020 тоже может оказаться печальным зрелищем с пустыми секторами.

На самом деле УЕФА уже рассматривал такой вариант. В сентябре на исполкоме шел разговор об уменьшении количества зрителей на Евро-2020. Но никаких решений принято не было. Но нужен ли Евро какой-нибудь стране без зрителей? Ведь основные деньги и толчок экономике дают именно они.