За магнитолу ответишь: эксперты оценили новые «драконовские» правила автотюнинга

В России уже сейчас де-юре запрещено менять заводское оборудование в автомобилях без согласования с ГИБДД Фото: Shutterstock

Автомобилисты возмущены. Власти решили ужесточить правила тюнинга машин и мотоциклов. Водителей, которые хотят нарушить заводскую конструкцию транспортного средства, могут обязать согласовывать любые изменения. Касаться это будет не только кардинальных изменений в кузове и механизме, но и модных обвесов, больших колес, антикрыльев, автомагнитол, сигнализации и так далее.

В техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» подготовлен новый пакет поправок. Однако 300-страничный документ, подготовленный Минпромторгом совместно с НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт), вовсю критикуют в Совете Федерации и Национальном автомобильном союзе (НАС).

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, документ написан «плохо, некачественно, расплывчато и с возможностью для разных трактовок». Однако принятие техрегламента дело небыстрое, оно может растянутся на годы, говорит эксперт.

В России уже сейчас де-юре запрещено менять заводское оборудование в автомобилях без согласования с ГИБДД, напоминает автомобильный эксперт Андрей Гречанник.

- Просто сейчас никто не наказывает за внесенные изменения, - говорит он. – Раньше, когда техосмотр проводили в ГАИ, инспекторы могли придраться к внесенным изменениям. Теперь же ТО передали в руки частникам, проводится он формально, зачастую только на бумаге. Поэтому никто ни к чему не цепляется.

Не стоит недооценивать опасность таких, казалось бы, мелочей как установка магнитолы и сигнализации, добавил Гречанник. Нарушение электрической цепи автомобиля чревато пожаром.