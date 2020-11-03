"Шли напролом и пробивали стены": директор Гильдии актеров рассказала о больших связях Дрожжиной и Цивина

Наталия Дрожжина и Михаил Цивин в 2018 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Афера с имуществом семьи Алексея Баталова обрастает новыми подробностями. Пока следствие разбирается, как вдова и дочь артиста лишились недвижимости и внушительной суммы денег, в прессу просочилась новая информация об обвиняемых по делу о мошенничестве.

Мол, актриса Наталья Дрожжина и ее муж-юрист Михаил Цивин - профессиональные "покровители", которые благодаря опеке над одинокими пожилыми актерами переписали на себя аж 17 квартир в Москве. Пара втиралась в доверие к старикам - приносила продукты, предлагала помощь, а потом оформляла чужое жилье на себя. При этом по документам все было шито-крыто: под натиском "благодетелей" хозяева своими руками подписывали все необходимые бумаги. И если бы не скандал с Баталовыми, которые заявили о краже имущества на 37 миллионов рублей, темные дела супругов еще долго оставались бы нераскрытыми.

В Гильдии актеров кино при Союзе кинематографистов России, где состоит Дрожжина, этот случай до сих пор никак не комментировали. Но в разговоре с kp.ru бессменный директор Гильдии Валерия Гущина решила рассказать о своем отношении к обвиняемым в мошенничестве супругам.

- Это чудовищный поступок, которого, однако, следовала ожидать - все к этому шло, - вздыхает Валерия Александровна. - Я глубоко негативно настроена к этой паре, я не люблю их, но при всем этом нельзя обесценивать их добрые дела. А они действительно были. Например, они активно участвовали в нашей программе "Герои Отечества на экране и в жизни" - эти вечера были очень популярны и нравились зрителям. Кроме того, у Дрожжиной и Цивина были большие связи. Так, например, в начале "нулевых" благодаря их личным контактам к нам даже удалось привезти знаменитого режиссера Романа Полански. Водили дружбу они и с одним из самых крупных прокатчиков в Европе Дино Диневым (французский продюсер, болгарин по национальности - прославился тем, что привез в Россию мыльный сериал «Богатые тоже плачут». - Ред.).

Директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Директор Гильдии вспоминает: у Дрожжиной и Цивина была какая-то невероятная способность договариваться о чем угодно.

- Они буквально пробивали непробиваемые стены, все время бегали по инстанциям, о чем-то просили, что-то выбивали, - продолжает Валерия Гущина. - Например, мемориальную доску Алексею Баталову при их содействии установили в рекордно быстрые сроки. Это была личная помощь Никиты Михалкова, но ведь кому-то надо было ходить по кабинетам чиновников, просить, предлагать - этими людьми стали Дрожжина и Цивин. Хотя сама доска, точнее ее художественное исполнение, у семьи Алексея Владимировича вызывает массу сомнений.

Актер Алексей Баталов в 2012 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам Гущиной, многие артисты обращались в Союз кинематографистов с требованием исключить Наталью Дрожжину.

- Но Никита Михалков сказал, что мы не можем этого сделать до тех пор, пока их вина не будет доказана, - продолжает директор Гильдии. - А я считаю, что этих людей, безусловно, надо наказать, как именно, разберется следствие. Но прилюдно надевать на женщину наручники, заталкивать ее в клетку - это, на мой взгляд, чересчур. Неужели она вырвется и убежит через окно? У нас с убийцами лучше обращаются. Вы же понимаете, что после такой чрезвычайной меры им даже руки никто не подаст, все будут помнить их фотографии в клетке. И эта публичная порка меня лично очень смущает.

Как отмечает Валерия Гущина, Гильдия никогда не составляла списков бедствующих актеров и не просила Дрожжину им помогать.

- Это унизительно, как я могу о ком-то сказать "Вот этот человек - нищий"? - недоумевает директор Гильдии. - А что касается Баталова - для меня его имя святое, я считаю, что он до сих пор жив и бережно храню книгу, которую он мне подарил с подписью: "Лерочка, ты самый лучший человек!". И семье Алексея Владимировича, безусловно, надо вернуть все, что отняли.

Напомним, в начале сентября вдова и дочь Народного артиста СССР обвинили 73-летнего Михаила Цивина и его 72-летнюю жену Наталью Дрожжину в том, что они обманным путем завладели имуществом Баталовых: долей в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двумя квартирами, а также всеми деньгами на счетах семьи. Пропавшая сумма составляет 107 тысяч долларов. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, супругам грозит до 10 лет лишения свободы.

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