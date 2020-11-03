Нью-Йорк замер в ожидании итогов президентских выборов. И заодно заколотил витрины

Витрины магазинов заколачивают фанерными щитами Фото: Алексей ОСИПОВ

Всегда шумный, многоголосый, яркий и беспечный Нью-Йорк не узнать: на улицах почти нет людей, на дорогах – одинокие такси.

Еще пару месяцев назад, в самый разгар эпидемии коронавируса людей на улицах было гораздо больше. Но сейчас все стараются либо уехать из города, либо отсидеться по домам – никто не может предсказать развития событий.

О том, что в Америке полным ходом идет предвыборная гонка, в Нью-Йорке ничего не напоминает: нет плакатов и баннеров, растяжек или листовок. Возможно, потому, что здесь в этом нет никакой необходимости: Город Большого Яблока всегда был оплотом Демократической партии.

Всегда шумный, многоголосый, яркий и беспечный Нью-Йорк не узнать: на улицах почти нет людей, на дорогах – одинокие такси Фото: Алексей ОСИПОВ

Похоже, что нынешний нью-йоркский голова Билл ди Блазио, умело воспользовавшись карантином, сделал все, чтобы рядовой горожанин воскликнул – при такой власти жить нельзя, будем выбирать новую!

Так жить, действительно, нельзя, или, скорее, крайне сложно: неубранные улицы, горы мусора. На каждом углу, прямо на проезжей части что-то похожее на деревянные сараи: согласно указу мэра, кафе и рестораны могут принимать посетителей только снаружи. Пытался ли сам мэр лакомиться чем-нибудь, сидя в пальто вот в таких убогих строениях, остается только догадываться. Столики пусты.

На каждом углу, прямо на проезжей части что-то похожее на деревянные сараи: согласно указу мэра, кафе и рестораны могут принимать посетителей только снаружи Фото: Алексей ОСИПОВ

Пусты и магазины, но не потому, что в них совсем нет покупателей. Многие из них закрылись, не выдержав изнуряющего, многомесячного карантина. Прекратил свое существование даже такой гигант-аутлет, столь любимый туристами со всего света – Century 21.

Фото: Алексей ОСИПОВ

Все те, что выжили, в последние несколько дней усиленно готовились к новым реалиям, заколачивая фанерными щитами свои окна и двери. И Пятая, и Мэдисон авеню, знаменитые своими дорогими бутиками, выглядят сегодня как декорации из фильма о войне. Разве что высотка Trump Tower демонстрирует свой блеск, как и раньше, правда, окружив себя усиленными блок-постами и заграждениями.

Все те, что выжили, в последние несколько дней усиленно готовились к новым реалиям, заколачивая фанерными щитами свои окна и двери Фото: Алексей ОСИПОВ

В Нью-Йорке было разрешено досрочное голосование, но вчера, по закону, участки были закрыты, дабы открыться сегодня в последний раз.

По разным оценкам, в Нью-Йорке досрочно проголосовало более 1 млн. избирателей. Сегодня ожидается, как минимум, втрое больше.

Trump Tower демонстрирует свой блеск, как и раньше Фото: Алексей ОСИПОВ

О мерах безопасности городские власти не сказали ни слова. Как отреагирует город на победу одного кандидата или проигрыш другого – никто не берется предсказать.

Фото: Алексей ОСИПОВ

Так что каждый намерен защищаться собственными (и явно очень слабыми) силами: владельцы магазинов – фанерными щитами, а жильцы многоквартирных домов – письмами из управляющих компаний, в которых говорится, что почему-то именно сегодня количество дежурных консьержей будет удвоено. Практика показывает, что самым грозным оружием последних являются веник и швабра.

Самый крупный мегаполис США готовится к беспорядкам Фото: Алексей ОСИПОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы президента США 3 ноября 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru рассказывает о ходе выборов президента США 3 ноября 2020 года (подробности).