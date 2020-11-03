Сергей Степашин: Нас объединяет страна, которую мы любим. А те, кто не любит - они уехали

Сергей Степашин считает, что прежде всего людей нашей страны объединяет сама страна Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне праздника «Комсомольская правда» задала известным людям вопрос: а что именно мы отмечаем 4 ноября, что именно нас объединяет?

Сергей Степашин считает, что прежде всего людей нашей страны объединяет сама страна:

- Страна, в которой они живут, в которой трудятся, которую защищают, которую любят. Ну, а те, кто не любит, те уехали.

- А как страна может объединять столько такого разного народа?

- Мы не эксклюзивны, есть и другие страны, которые объединяют разные народы. Правда, не всегда получается хорошо. Сейчас мы обратили внимание на то, что творится в Европе и в США. (Имеются в виду острые противоречия на расовой и религиозной почве. - А.Г.)

У нас своя история, мы ведь испытали очень много трудностей становления, прошли через много войн. Ни одна страна в мире, наверное, столько нашествий не пережила, с огромными потерями, как мы. Поэтому есть такое понятие, как чувство не только собственного достоинства, но и необходимости выживания.

Мы понимаем, что обитаем в одном доме, в одной семье. В одной лодке, по сути дела, в огромной, большой, которая называется «Россия».

Слава Богу, мы стали аккуратнее относиться к нашей истории, а то, как что-нибудь изменится, кто-нибудь новенький придет - и начинаем полоскать то, что было до тебя.

- Мне довелось побывать с вами в Сирии, в Ливане, Никарагуа, на нашем Северном Кавказе. И для меня было несколько неожиданным, что вы, экс-премьер, россиянин, русский по национальности, президент Императорского православного палестинского общества, встречаетесь, как со старыми друзьями, с представителями мусульманских общин и движений. Откуда эта искренняя доброжелательность к людям другой веры?

- Ну, наверное, от воспитания. С Порт-Артура, с Китая, с Владивостока, с Ленинграда, где всегда жили и живут разные люди: иных национальностей, верований.

А еще во многом утвердила мое представление о том, как надо уважать ценности, культуру и религию разных народов первая чеченская кампания. Не дай Бог каждому ее пройти. Тогда я многое понял в жизни.

- Как-то с этим пониманием связано то, что, например, в Палестине, в Израиле, в Иордании, где вы бываете как глава православного общества, чуть ли не первым пунктом для обсуждения стоит вопрос об открытии в этих странах русских школ?

- Конечно, связано. Мы в своей стране поддерживаем национальные школы разных народов, а в других странах – русских людей. Эта традиция уходит корнями во времена царской России, продолжалась в советский период.

Еще при царе-батюшке только на территории нынешней Сирии было построено более 80 школ. Для чего это делалось? Для того, чтобы дети, которые потом вырастают во взрослых, знали нашу страну, знали нашу культуру, знали наш язык. Так формируется уважительное отношение к России.

Я уже много раз говорил: - какой бы строй, какая бы система политическая ни была в тех или иных арабских странах, всегда неизменным остается глубокое уважение к России. Мы не с огнем приходили туда, не с захватом. И люди это помнят на подкорке, на исторической памяти. Кстати, очень многое сделал для этого и почетный член нашего Палестинского общества Евгений Максимович Примаков. Я считаю, он лучший арабист в истории нашей страны. Совсем недавно был день его рождения…

- Да, 91 год исполнился бы, будь он жив. Сергей Вадимович, есть ли какая-то закономерность в том, что нынешние страшные террористические акты в Европе – в Ницце, Вене - совершены религиозными фанатиками с арабскими национальными корнями?

- Есть две вещи обоюдоострые.

Одна - это неуважение к иной культуре, к религии (любой, в том числе – исламу) со стороны части людей Европы, оправдываемое стремлением к свободе слова.

Другая - та крайность, тот экстремизм, никак не свойственный истинной мусульманской религии, Корану, которая более всего сегодня и пугает.

Слушаю иных молодых исламистов, и у меня такое впечатление, что Коран-то они не читали. Кричат «Аллах акбар», не понимая, в чем настоящая суть веры и служения Всевышнему.

Вот когда сталкиваются две крайности, которые сегодня сошлись в Европе, происходят такие страшные события.

- Мы с вами были в Городне, в православной гимназии. Это тоже от души идет или от обязанности?

- Конечно, от души, меня ж никто не заставляет это делать. В Городне уже есть выпускники, почти все поступили в вузы, причем, на бюджет - это значит, что хорошо учатся. А когда дети счастливы, живут в человеческих условиях, ну, чего еще надо-то? Живем один раз.

Кстати, в этот же день, что и торжества Единства и согласия, 4 ноября, православные отмечают и религиозный праздник: день иконы Казанской Божьей матери. А она покровительница воинов. Поэтому давайте будем защищать наше Отечество. Все вместе! В единстве и согласии.