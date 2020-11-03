Евгений Ловчев – о смене лидеров в РПЛ: «Я больше удивлялся, когда они находились на первом месте»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о том, как смотрит на чемпионскую гонку ЦСКА, «Зенита» и «Спартака». Фото: Иван МАКЕЕВ

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о том, как смотрит на чемпионскую гонку ЦСКА, «Зенита» и «Спартака». Эксперт похвалил ЦСКА и «Зенит», а вот «Спартаку» досталось больше всего.

Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет ЦСКА. На счету «армейцев» 28 очков по прошествии 13-и туров. Следом идут «Зенит» и «Спартак». У обеих команд по 27 очков.

«Спартак»: не чемпионская игра

«Самое основное - я не вижу, что «Спартак» такая команда, которая должна выходить и всех обыгрывать. Можно говорить о том, что «Зенит» лучше остальных укомплектован, он должен вроде бы выходить и обыгрывать. ЦСКА, который вошёл в чемпионат не совсем готовым, наиболее поступательно подготовился к этому отрезку чемпионата. Молодым ребятам нравится играть, у них нет усталости, у них хорошее состояние. Плюс, есть опытные лидеры. ЦСКА как-то выделяется среди всех. На них можно ставить и ждать, что они выиграют каждую следующую игру.

На «Спартак» ставить невозможно. Ни в одной игре сезона он не провёл целостной игры. Первый тайм вроде ничего, второй - провал. С «Ростовом» вся игра была провалом. «Спартак» в числе тех команд, которые на классе выигрывать не умеют. Я больше удивлялся, когда они находились на первом месте.

Тедеско выстроил игру команды, но она однобокая. Где-то на выезде вот так сыграть или с командами атакующими можно, но они играют так каждый раз. У «Спартака» нет возможностей преодолеть команду, которая окопалась сзади. Выпускают Соболева и начинают на него наваливать. Не играют они в чемпионский футбол.

Залезли на первое место за счёт старания. У «Спартака» однозначно есть характер. Везение, подогрев внутри команды, настрой - вот за счёт чего».

ЦСКА: молодость даёт результат

«ЦСКА - реальный претендент на чемпионство. Они в последние годы не опускаются ниже определённого уровня. А сейчас команда повзрослела на год. Раньше мы говорили: молодые, молодые, а молодые предрасположены к закону, который я наблюдаю не первый год. В первом сезоне бывает всплеск. Учитываю, что у них много молодёжи, всплеск был не отдельного игрока, а команды. На второй год: медные трубы и всё такое. Некое отступление идёт. И только на третий год они начинают играть так, как они могут играть.

У них в очень хорошем состоянии лучший игрок Лиги Никола Влашич. Но в общем - у них игроки среднего уровня. Если «Зенит» возьмётся за дело, то питерцы будут сильней.

ЦСКА лихорадить не будет. Лихорадить их может только от одного: у «Зенита» длинная скамейка, у «Спартака» её нет, и тогда выходят Маслов и Умяров, у ЦСКА её тоже нет. Вот выбыли несколько защитников и всё. Хорошо, что сейчас у них очень весёлое нападение, которое отодвигает игру от своих ворот. Васин, Карпов - это медленные защитники. От них убегать будут только так».

«Зенит»: уставший Дзюба и Семак

«Не упрёк Семаку, но констатация факта: я поработал с великими тренерами прошлого. Они никогда не были под дамокловым мечом. Что, Старостин будет увольнять Симоняна, который столько принёс «Спартаку»? Нет, конечно. Или Бескова «Динамо» будет увольнять? Им давали работать. Когда я играл под их руководством, они тренерами были лет по 25. Они отрасли огромным опытом. Но никогда все эти тренеры не были в той ситуации, которая произошла в этом году: пандемия, игра без зрителей, укороченный перерыв между сезонами, игры на третий день - всё это очень повлияло, а опыта у Семака нет.

Дзюба устал, это видно. А Дзюба уставший и Дзюба доказывающей - две большие разницы. Он рвёт и мечет на футбольном поле. Надо было вовремя давать передохнуть основным игрокам. «Зенит», ещё раз говорю, обладает ротацией состава.

Самому Дзюбе, чтоб взбодриться нужны успехи, голы и партнёры. Дзюба сказал такую вещь: впервые у него появился партнёр, который открывается под него, когда на него летит мяч - Азмун. Азмуна не хватает ему. Ну и свежести».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Станислав Черчесов надеется, что российские клубы начнут выигрывать в еврокубках

Главный тренер сборной РФ заявил, что настроение футболистов может не зависеть от результатов матчей (подробности)